Tragom krvi balkanske mafije u Austriji

„Ganz Wien ist auf Kokain“ (Ceo Beč je na kokainu), pevao je Falko 1981. godine. To se nije promenilo. Koks se koristi u svim društvenim klasama. Ostaci na policama mogu se naći u toaletima bečkih klubova, kao i u najskupljim lokalima u gradu. Analize otpadnih voda pokazuju koliko je droga popularna: One i dokumentuju povećanje od 20 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Mesecima se tragalo za njim međunarodnom poternicom , a on je više puta pobegao vlastima. A kada je konačno uhvaćen u tajlandskom turističkom uporištu Phuket, bilo ga je nemoguće privesti. On se pobunio. On se opirao hapsenju u avionu na takav način da je pilot štrajkovao.

U jednom trenutku, službenici Federalne kriminalističke policije umorili su se od njegove igre mačke i miša. Oni su lično stigli do pritvorskog centra u Bangkoku. Uz najveći otpor, čovek je konačno utovaren u iznajmljeni privatni avion. Imao je fiksacije po celom telu, zaštitu za glavu i hiruršku masku. Time su pokusali da sprece S. od stalnih pokušaja da ih pljune i ujede.

© Jorghi Poll "Nije nam ni đavo ravan" Mafijaši šalju selfije i slike sa skupim satovima i autima. © Jorghi Poll "Nije nam ni đavo ravan" Mafijaši šalju selfije i slike sa skupim satovima i autima.

Njegovo suđenje konačno je održano u proleće ove godine pod najstrožim bezbednosnim merama predostrožnosti. S. je doveden pred Bečki regionalni sud u lisicama i okovima. Rođen u Srbiji smatra se veoma opasnim jer je više od ambicioznog dilera droge. Član je srpsko-crnogorske mafije koja se proteže kroz Evropu. Za njega se čak kaže da je vodeća ličnost takozvanog klana Kavač koji iz lučkog grada Kotora obavlja ilegalne poslove širom Evrope. Radi se o drogi i oružju, o uceni, podmićivanju i zelenaštvu. I o mučenju i ubistvu.

Protokoli užasa "Nemate dokaza", vikao je Dejan S. na sudu. Ova izjava je kod prisutnih istražitelja izazvala samo blagi osmeh. Jer verovatno nikada ranije malverzacije balkanske narko mafije nisu bile tako dobro dokumentovane i dokazive kao u ovom slučaju – i hiljade drugih slučajeva koji se trenutno istražuju u Evropi. U 2021. godini, organi za sprovođenje zakona zadali su istorijski udarac organizovanom kriminalu, što je kulminiralo 800 hapšenja 7. juna 2021. godine, od kojih je 90 u Austriji, i pretresima više od 700 zgrada u 16 zemalja.

© profil profil ekskluzivno ima uvid u poruke mafijaša Od 2014. godine između klanova vlada žestok rat © profil profil ekskluzivno ima uvid u poruke mafijaša Od 2014. godine između klanova vlada žestok rat

Između ostalog konfiksovano je osam tona kokaina, 22 tone kanabisa, 2 tone sintetičkih droga kao što su amfetamini, šest tona sintetičkih prekursora droge, 250 vatrenog oružja, kao i 55 luksuznih automobila i 48 miliona dolara u gotovini i kripto novcu različitih valuta. A to je bio samo početak. Od tada su u toku intenzivne istrage i verovatno će proći godine pre nego što iste budu završene.

Samo u Austriji na slučajevima trenutno radi 200 istražitelja i prevodioca. Trenutno se istražuje 21 osumnjičenih za ubistvo i pokušaj ubistva, 25 osumnjičenih za iznudu i 32 osumnjičena za pljačku. Pored toga, postoji nekoliko hiljada osumnjičenih za različita druga krivična dela uglavnom u vezi sa opojnim drogama.

© Jorghi Poll Oružje, droga, pare, nasilje. "Operation Achilles": Zaplijenjeno je milioni četova. Tone droge. Stotine su uhapšene. © Jorghi Poll Oružje, droga, pare, nasilje. "Operation Achilles": Zaplijenjeno je milioni četova. Tone droge. Stotine su uhapšene.

Dokazi su naporni zbog velike količine istih koje treba proceniti – ali u isto vreme zahvalni za obradu, jer su kriminalci sami napravili dokumentaciju o svojim delima. Govori se o oko 27 miliona razgovora koji bi mogli biti osigurani na posebno šifrovanim mobilnim telefonima. Tokom razgovora su se dogovarali da se bave drogom, kao i o napadima na drugi klan. Mučenje neposlušnih ljudi bilo je naređeno do najbrutalnijih detalja – a sam čin je nepobitno dokumentovan fotografijama, video zapisima i snimcima. Istraga o ubistvu Zbog zaplijenjenog video snimka, Dejan S. takođe je pod istragom zbog sumnje za ubistvo u Srbiji. Učesnici su takođe napravili video o tome i ponosno ga poslali. Video prikazuje scene pucnjave u pabu u centru Beograda. Grupa ljudi sedi u uglu za nekoliko malih stolova u restoranu. Dejan S. nosi belu košulju zasukanih rukava.. Čovek u tamnom šortsu, crnoj majici i ljubičastom bejzbol kapom prilazi stolovima direktno prema S. On odmah posegne u prednji pojas, izvuče pištolj i puca dva puta. Osoba se sruši na mestu. To je bilo 22. Jula 2017. godine.

Tada je pozadina ovih dela uglavnom bila nejasna. Danas, zahvaljujući četovima, može se retrospektivno rekonstruisati šta se dogodilo: Radilo se o sukobu između klanova. To je verovatno bila i pozadina brutalnog ubistva koje se dogodilo na ulici u srcu Beča 21. decembra 2018. godine: Grupa muškaraca izlazi iz poznatog restorana Figlmüller u centru Beča u 13.30 časova. Kada su napustili restoran u dobrom raspoloženju, nepoznata osoba je otvorila vatru u prolazu između Lugeck i Wollzeile.

© Stefan Melichar Ubistvo u srcu Beča U ovom delu ispred poznatog restorana Figlmüller, pucnjevi su se čuli pred Božić 2018. godine. Radi se o ratu između klanova. © Stefan Melichar Ubistvo u srcu Beča U ovom delu ispred poznatog restorana Figlmüller, pucnjevi su se čuli pred Božić 2018. godine. Radi se o ratu između klanova.

Ispaljeno je pet hitaca. Nastala je panika. Čovek je upucan u glavu. Umro je na licu mesta. Drugi je ozbiljno povređen. Mrtvi čovek, Vladimir R., imao je nekoliko prethodnih presuda i sudilo mu se u Beogradu za ubistvo. R. je bio poznat kao član kavačkog klana i pušten je iz zatvora samo dve nedelje ranije. Tada je rekao da se plaši za svoj život. Očigledno s pravom. Počinilac je uspeo da pobegne neidentifikovan dok je policijski helikopter satima kružio iznad centra Beča. Danas se zna šta se u to vreme sumnjalo: radi se o osveti. Trojanski čatovi Razgovori preko četova daju istražiteljima nove uvide u svet koji je do sada bio uglavnom zatvoren za njih. Godinama su pokušavaju analizirati te šifrovane kripto-telefone čije su usluge za razmjenu poruka nosile imena kao što su EncroChat, Phantom Secure ili Ski ECC. Organizovani kriminal je skoro uvek bio korak ispred vlasti sa ovim mobilnim telefonima za jednokratnu upotrebu. Sve dok FBI nije uspeo da regrutuje čoveka koji je prodavao kripto-telefone i na kraju promenuo stranu.

© Jorghi Poll Dokumentacije zločina Ljudi su imali odsečene udove i glave. Fotografije strašnih dela napravljene su kao dokazi i poslane su se šefovima. © Jorghi Poll Dokumentacije zločina Ljudi su imali odsečene udove i glave. Fotografije strašnih dela napravljene su kao dokazi i poslane su se šefovima.

Satima je FBI u svojoj kancelariji u San Dijegu razgovarao sa njim. I usput je FBI bio u procesu razvoja još jednog takvog programa: Anom. Kako bi izbegao višegodišnju zatvorsku kaznu, čovek je pristao da stavi odgovarajuće aplikacije i poznatu korisničku mrežu na raspolaganje FBI-ju. Čovek ne samo da je izbegao kaznu. Dobio je nagradu od 120.000 dolara i oko 60.000 dolara troškova. FBI je u operaciji „Trojan shield“ opremio telefone funkcijom koja je omogućavala FBI-ju da preusmeri sve četove kriminalaca na vlastiti server. Više od 12.000 šifrovanih uređaja isporučeno je više od 300 kriminalnih bandi u više od 100 zemalja. 27 miliona poruka je napisano tokom 18 meseci. Kriminalci širom sveta koristili su ove navodno zaštićene mobilne telefone kako bi razgovarali o svojim poslovima sa drogom i oružjem, kao i o ubistvima po ugovoru.

U Saveznoj kancelariji kriminalističke policije u Austriji trenutno se analiziraju kripto-četovi od oko 10.000 korisnika, pod vodjstvom Daniela Lichtenegger. Rezultati istrage su izvanredni: U međuvremenu oko četvrtine korisnika je poznato po imenu. Identifikovano je oko 50 kriminalnih sindikata, svi povezani sa Austrijom. Fokus istrage je trenutno na srpsko-crnogorskim grupama. Od glavnog dana akcije 2021. godine, samo u Austriji bilo je oko 300 hapšenja i već stotinu osuda, koje idu do doživotnog zatvora.. Nekad braća, danas du š mani Crna Gora se od 90-ich godina smatra čvorištem za šverc drogom. Političari i vlasti su takođe više puta osumnjičeni da su umešani u ove delatnosti. Trenutno se vode nekoliko suđenja protiv visokorangiranih mafijaša pred Višim sudom u crnogorskoj prestonici Podgorici.

© privat Big Business Klanovi su švercali godinama tone droge iz Južne Amerike za Evropu. © privat Big Business Klanovi su švercali godinama tone droge iz Južne Amerike za Evropu.

Suđenja su praćena skandalima koji pokazuju koliko je stanje pravne države loše u maloj zemlji, koja je kandidat za članstvo u EU. U septembru 2023. godine, na primer, otkriven je tunel dug 30 metara koji vodi do depoa Višeg suda u Podgoriciu sudsku komoru za dokaze. Dokazi za tekući postupak će takođe biti pohranjeni tamo. U sobi za dokaze, razni dokumenti su bili razbacani po podu. Između ostalog, to se odnosilo na Slobodana K., jedan od šefova kavačkog klana, kome se još uvek sudi u Podgorici.

Klan vodi žestoku bitku protiv rivalskog klana Škaljari od 2014. godine. Nekada davno, dve bande iz susednih sela bile su jedna jedinica, jedna porodica. Zajedno su krijumčarili drogu iz Južne Amerike u Evropu - sve dok jedni nisu opljačkali druge u poslu od 200 kilograma kokaina u Valensiji. Od tada vode besni krvavi rat. 60 mafijaša je umrlo u ovim sukobima. Pored toga, kaže se da su klanovi ubili 193 ljudi u nekoliko evropskih gradova u proteklih deset godina. Takođe u Beču. O mučenju i molbama Dexter. To je ime serijskog ubice iz Netflix serije. Njegova specijalnost: planiranje ubistava, brutalne kampanje kažnjavanja i mučenje neposlušnih ljudi. Dexter. To je i nadimak Daria D., trećeg iz kavačkog klana i njihovog zastupnika u Beču.

© Jorghi Poll Mučenja Ko nije slušao, bio je mučen – neki su čak i ubijeni. © Jorghi Poll Mučenja Ko nije slušao, bio je mučen – neki su čak i ubijeni.

Koliko strašne metode mafije mogu biti pokazuje veliki broj slika u koje profil ima uvid. Ljudi su napadnuti i brutalno prebijanii po naređenju šefova. Muškarci leže krvari na zemlji. Oni vrište i mole za milost u video snimcima dok ih neko tuče čekićem. Za neke, čak ni ova molba nije pomogla. Mučeni su dok nisu umrli. Tada su im udovi bili odsečeni, a i glava – više detalja slede posle u priči. Svaki korak je fotografski dokumentovan, a na kraju su osakaćena tela bila postavljena kao poruka neprijateljima kao dokaz.

© profil Čast i osvetа do smrti Mafijaši su se međusobno zaklinjali. © profil Čast i osvetа do smrti Mafijaši su se međusobno zaklinjali.

Posebno brutalna slika: Neposlušni čovek je mučen dok nije pao u nesvest. Noge su mu bile odsečene, zatim stopala. Ruke su mu bile odsečene, zatim šake, i na kraju glava. Osakaćeni torzo je ležao gol na stomaku. Odsečena glava je stavljena na zadnjicu – i zatim je ruka žrtve, sa podignutim srednjim prstom, gurnuta u sopstveni anus. Ovaj brutalni pejzaž je zatim fotografisan iz različitih perspektiva i ponosno poslat mafijaškim šefovima.

Još jedna serija fotografija. Prva slika: velika mašina za mlevenje mesa u podrumu. Druga slika: Kutija puna delova tela. Treća slika: Ćevapi. Oni su obrađeni iz ostataka tela članova neprijateljskog škaljarskog klana. Naredbu za to dao je jedan od šefova kavačkog klana, za kojim se i dalje traži po međunarodnom nalogu za hapšenje. Da bi potvrdio delo, naredio je svojim ljudima da snime kako melju meso žrtava i prave Ćevape od njih. Te Ćevape je potom prevezao u Crnu Goru posebnim frižiderom. Tim mesom je hranio svoje pse.

© privat Pljačka u Liesingu U ovoj garaži je kavački klan napao svoje neprijatelje i ukrao njihovu isporuku droge. © privat Pljačka u Liesingu U ovoj garaži je kavački klan napao svoje neprijatelje i ukrao njihovu isporuku droge.

Ako Z. nije voleo nekoga, poslao bi im te Ćevape. A one koji su napravljeni od ostataka njegovih najvećih neprijatelja, je jeo sam. Sa "puno luka i senfa", kako je kasnije jedan od optuženih mafijaša svedočio na sudu. Ćutanje žrtava Pronalaženje svedoka koji će se progovoritiu ovim mafijaškim suđenjima je izuzetno teško. Jer ako neko progovori, rizikuje svojim životom - to je svim učesnicima jasno. Dario D., alias Dexter, takođe je uglavnom ćutao na suđenju u Beču u proleće prošle godine. Iznenađujuće i sve pozvane žrtve su uglavnom ćutale – i očigledno izgubile sećanje. Dexter se izjasnio da nije kriv, govoreći da je on samo vlasnik lokala iz Srbije koji živi od 300 evra mesečno.

Dexter je već bio u zatvoru zbog ubistva u svojoj zemlji od 2008­. do 2018. godine – a prethodno je osuđen za tešku pljačku u Beču. Na poslednjem suđenju u Beču osuđen je na doživotni zatvor – navodno je dilao stotine kilograma teških droga, učestvovao u teškoj pljački i član je kriminalne, terorističke organizacije. Doživotna nepravosnažna kazna još uvek ne uključuje četiri slučaja ubistva u koje je navodno bio umešan. Još uvek nema optužnica za to. Da li će ih biti i gde će se slučajevi zatim razmatrati, zavisi od presudnog rešenja Vrhovnog suda (OGH).

© Jorghi Polli Pronađena oružja Policija je pored tona droge zaplenila i stotine oružja. Neka od njih su verovatno korišćena za ubistva. © Jorghi Polli Pronađena oružja Policija je pored tona droge zaplenila i stotine oružja. Neka od njih su verovatno korišćena za ubistva.

Njegov advokat, Werner Tomanek, žalio se na suđenju da je potpuno nejasno kako je policija zapravo došla do razgovora i da li ih je njegov klijent uopšte napisao. Da li istražitelji uopšte mogu dalje koristiti četove (ovo su formalne pravne odluke, sadržaj se ne sumnja) sada je pitanje Vrhovnog suda. U svakom slučaju, Dexterov advokat pretpostavlja da će sve istrage biti zaustavljene: „Dexter je bio poslednji veliki mafijaš. Sa njegovim hapšenjem, istorija je mrtva. Iztražitelji neće voditi dalje istrage inače će otvoriti Pandorinu kutiju, i onda tome nikad neće biti kraja.“ Savezna kriminalistička kancelarija policije to verovatno vidi drugačije i nastavlja da se brine o otvorenim slučajevima. 13 kilograma kokaina iz Holandije do Beča Profil ima ekskluzivno uvid u mnoge od ovih četova, o kojima se sada raspravlja. Prema Zakonu o medijima u Austriji ne postoji ništa što bi sprečilo da ih se koriste za istraživanje. Iako advokati sumnjaju da ih je Dexter pisao – mnogobrojni selfiji (kao i polugole slike) potvrđuju sumnju da je on autor poruka. Iz ovih kriptočetova, takođe je jasno kako je planirana pljačka: "Mi stvarno čekamo belo. Ali bez para", piše mafijaški šef 28. decembra 2019. u 8.07 ujutro pod svojim korisničkim imenom 4892D3. Dexterovu poruku čita još šest muškaraca.

© privat Louis-Vuitton-Kokain Klanovi su tokom godina krijumčarili tone droge u Austriju. © privat Louis-Vuitton-Kokain Klanovi su tokom godina krijumčarili tone droge u Austriju.

Tu subotu ujutru, nekoliko dana pred Novu Godinu, banda planira brutalnu pljačku – inszenirano kao dilovanje droge u skladištu za dušeke u garaži u 23. bečkom okrugu. Radi se o 13 kilograma kokaina, koji je prokrijumčaren iz Holandije u Beč i zapravo pripada Škaljarskom klanu. Vozač kamiona treba da dostavi "kocke", blokove kokaina, u skladište. Tako su se dogovorili. Ali do samog čina nije došlo. Za to se pobrinuo Dexter. On i njegovi ljudi nikada nisu nameravali da plate drogu. "Pazite, ovako stoje stvari:: Svi se krijemo,vas troje izlazite iz auta. Čaba ( jedan od počinilaca) čeka unutra. On će vam otvoriti garažu. Kada se sva vrata zatvore, mi iskačemo", je Dexterova instrukcija putem glasovne poruke. Muškarci su u skladištu slagali stare palete i upakovane dušeke jedne na druge i sakrili se iza njih.. Oni sve to dokumentuju putem poruka. Šalju jedni drugima slike, iz garaže, od oružje koje imaju sa sobom. Pištolj, nazubljeni nož, čekić, feder. "Haha ovaj feder je radio već kod onog za travu", piše jedan u čet.

© profil Nema sažaljenja Mafijaši se slave nakon dela. © profil Nema sažaljenja Mafijaši se slave nakon dela.

Dvojica Dexterovih ljudi su napali Miloša M. ispred garažnih vrata. M. je prijatelj Škaljara koga su prevarili Dexter i njegovi ljudi. On je zapravo trebao da primi novac. Ali kad je se kapija zatvorila, on je oboren na zemlju. Dexterovi ljudi su ga šutnuli, izboli nožem, jedan je pucao. U pluća",piše Dexter. "Zašto si ga upucao u pluća?" pita jedan. "Ma nije mu ništa", odgovara drugi. Tada je izbila panika kod mafijaša. M. je ozbiljno povređen. Mafijaški šef i ostatak klana su to takođe primetili: "Mnogo krvari", tipka Dexter u svoj telefon. "Brate, ako možeš da ga se nekako rešiš, treba da se odvede u bolnicu." Ako ne, morali bi da "kopaju". Grob za M. "Nema druge", pišu ostali.

© profil Diskusija posle dela Nije išlo baš po planu. © profil Diskusija posle dela Nije išlo baš po planu.

Kasnije su odlučili da odu u bolnicu. Odbacili su M. ispred bolnice u Donjoj Austriji. On je preživio i kasnije je zavrišio na policiji gde je bio ispitan. M. kaže da je samo šetao po Beču. Nepoznate osobe su ga napale, odvukle u automobil i odvele u garažu. Šest do sedam muškaraca su ga navodno na kraju pretukli, priča M. policiji. Nije primetio ni ubod nožem ni pucanj. Ali je video da je jedan imao oružje sa sobom.

Iz četova je se saznalo šta je se desilo nakon toga. Dexter i ostali ljudi nestali su bez traga sa kokainom i novcem koji je M. imao sa sobom, 106.000 evra. "Stigao sam u gnezdo", piše jedan od počinitelja, misleći na skloništeklana. To je bilo u 12.40 časova. 43 minuta kasnijeu grupu stižu brojne slike debelih snopova novca zamotanih u plastičnu foliju. Kasnije Dexter snima fotografiju hiljada novčanica raširenih na kuhinjskom stolu. Pored njega je pakovanje tosta. Reakcije: na mnogobrojne poruke „Hahahahaha“ slede uvrede majke i niz emotikona sa mišićima i gorilama. "Top brate". Zajedno su počinioci ukrali novac i drogu u ukupnoj vrednosti od 600.000 evra.

Ovaj dan je trebao da košta Dextera. Ali mafijaš je preduhitrio svoje protivnike. 26. januara 2020. godine, nešto manje od mesec dana nakon pljačke, Dexter je saznao da ga progoni plaćeni ubica. Aleksandar H. je angažovan kao ubica za 20.000 evra i postavljen da ubije Dextera. Kasnije se ispostavilo da je Lazar V., bivši dio kavačkog klana, očigledno imao kontakt sa neprijateljskim škaljarskim klanom. I zbog ove izdaje kasnije će platiti svojim životom.

© privat Cash Više od 600.000 evra je opljačkano jednom napadu. © privat Cash Više od 600.000 evra je opljačkano jednom napadu.

Dexter deluje nesmetano zbog planova za njegovo ubistvo: „Čekaju me da me ubiju. Misle da sam u Beogradu“, tipka on dva dana ranije, 24. januara 2020. u 18.13 časova, na svom telefonu.. Dok to radi, on sedi u Beču. U stanu sa pogledom na Meidlinger Hauptstraße i „dva gloka“ sa sobom kod kuće. Tako se Dexter hvali u četu. Dva dana kasnije, on saznaje da Lazar V. stoji iza naručenog ubistva i da je Aleksandar H. taj koji treba da ga ubije. Dexter je brzo preokrenuo situaciju i, prema rekonstrukciji istražitelja, naručuijo ubistvo svog ubice, Aleksandra H. To radi dok gleda TV. Na stolu su kontroler za Playstation i činija sa pomorandžama. Kasnije Dexter šalje slike iz S-Bahn-a, držeći u ruci zagriznuti ciabatta-sendvić s pršutom unutra.. Čatove muškarci ne koriste samo da dokumentuju svoje zločine. Često su jedni drugima slali slike iz svakodnevnog života. Selfiji u ogledalu, slike hrane ili kako leže na kauču ispred televizora. Selfiji u ogledalu i odrubljivanje glava Skoro dva meseca su prošla pre nego što je došao trenutak obračuna. 21. marta 2020. godine u 20.32 časova Dexter prvi put šalje fotografiju čoveka prekrivenog krvlju, koji nepomično leži na podu. To je Aleksandar H. Crna plastična kesa mu je povučena preko glave. "Odradili smo", piše Dexter. U drugim porukama, muškarci slave zločin. Šalju još više fotografija krvavog leša. Na jednoj slici je vidljiva ruka u ružičastoj rukavici za jednokratnu upotrebu pored glave mrtvog čoveka. Na drugoj slici, ista ruka drži tri raširena prsta. "Sad hrani crve u šumi", neko šalje u čat, zatim slede emotikoni koji plaču od smeha. Drugi u četu prosleđuje fotografiju Aleksandra H. Očigledno su porodica i prjatelji prijavili njegov nestanak na društvenim mrežama i zamolili svakoga koji su ga videli da im se jave. "Traži se", piše neko u četu. Uz još više smejućih emotikona.

© privat Alat za zločin Članovi klana su slali slike od čekića sa kojim su napali ljude. © privat Alat za zločin Članovi klana su slali slike od čekića sa kojim su napali ljude.

Nakon što su uklonili Aleksandra H., Kavački klan se pobrinuo za Lazara V. Članovi klana su ga namamili u vikendicu u Ritopeku, predgrađu Beograda – takozvanu Kuću Horora. V. je tamo bio teško zlostavljan. Bio je spaljen gvožđem. Nokti su mu bili izvučeni kleštima. Slike ga prikazuju sa posekotinama po celom telu - tako kažu istražitelji. Bio je obezglavljen, njegovo telo je mleveno u mašini za meso i bačeno u Dunav. Iza svega toga stoji Dexter koji je nekoliko nedelja ranije slao polugole selfije u ogledalu i slike iz svog stana. Nesvestan da mu je policija već na tragu. 7. juna 2021. Dario D. alias Dexter uhapšen je u Beču i trenutno se nalazi u zatvoru u Josefstadtu, čekajući presudu najviših sudova – i ćuti. Kraj rata protiv droge još nije na vidiku. I sve dok traje, istrage policije protiv klanskih kriminalaca će se nastaviti. Do tada će Beč verovatno ostati na kokainu još neko vreme. Jer, iako je stotine osoba uhapšeno i tone droge zaplenjene, čini se da blato još nije ni približno isušeno, kako pokazuje najnoviji izveštaj o drogi. „Ako gledate neku Netflix seriju o Narkosima, to nije daleko od stvarnosti“, kaže Daniel Lichtenegger, šef Biroa za suzbijanje kriminala vezanog za droge. U Južnoj Americi, rekordne žetve dovode do prave poplave Evrope sa belim prahom. A Beč nastavlja da slavi kao i uvek..

Ilustracije: Jorghi Poll