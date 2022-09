Causa Wöginger: Politische Einflussnahme auf Jobbesetzungen?

Trick 1: Die richtigen Leute

Wer möchte, dass eine Kommission zum passenden Ergebnis kommt, muss zunächst einmal dafür sorgen, dass dort auch wirklich die richtigen Leute sitzen. Ob im konkreten Fall die Auswahl der Kommissionsmitglieder manipuliert wurde, ist noch nicht geklärt. Die Ermittler prüfen jedoch eine Auffälligkeit: Der ÖVP-Bürgermeister hatte sich auch schon bei einer früheren Finanzamtsbesetzung in Oberösterreich beworben. Dort war er jedoch nicht zum Zug gekommen-einer Zeugin zufolge, weil ein Kommissionsmitglied der Dienstgeberseite auf dessen geringere Qualifikation im Vergleich mit einem anderen Kandidaten verwiesen haben soll.



Dieses Kommissionsmitglied war beim kurz danach stattfindenden Auswahlverfahren für das zweite Finanzamt, bei dem der Bürgermeister dann tatsächlich zum Zug kam, nicht mehr mit von der Partie-für manche durchaus überraschend. Der Vorsitzende der Kommission hingegen blieb gleich.

Trick 2: Der direkte Draht

Die Ermittler haben nicht nur Chat-Nachrichten zwischen Schmid und Wöginger gefunden, sondern auch Chats zwischen Schmid und jenem hochrangigen Finanzgewerkschafter, der auf Dienstnehmerseite in der Begutachtungskommission saß. Ein Teil der Chats stammt aus jener Zeit, als das Hearing für die erste Finanzamtsbesetzung gerade gelaufen und die zweite Ausschreibung in Vorbereitung war. Schmid forderte damals vom Gewerkschafter Hilfe bei einer Angelegenheit in Oberösterreich ein.



Darüber hinaus fanden die Ermittler Chats, die noch während der Sitzung der Begutachtungskommission am 13. Februar 2017 geschickt worden sein sollen. Der Gewerkschafter schrieb an Schmid: "Hi! Mit Bauchweh-aber: (Anm.: Symbol Daumen hoch)".Schmid antwortet: "Mein Held!"Der Gewerkschafter replizierte: "Man tut was man kann".Nur 53 Sekunden nach der Daumen-hoch-Nachricht aus der Bewertungskommission schrieb Schmid an Wöginger: "Wir haben es geschafft:-))Der Bürgermeister schuldet dir was!"Wöginger antwortete: "echt super!! Bin total happy".



Tatsächlich hat der Bürgermeister in den vergangenen Wochen zweimal als Zeuge ausgesagt-gegen ihn selbst wird nicht ermittelt. Dabei gab er an, Wöginger seinerzeit mehrfach über seinen Karrierewunsch, Finanzamtsvorstand zu werden, informiert und den Nationalratsabgeordneten um Unterstützung gebeten zu haben-profil berichtete vergangene Woche ausführlich auf profil.at.

Trick 3: Der Wink mit dem Zaunpfahl

Es kann hilfreich sein, unwillkommenen Interessenten klarzumachen, dass sie sich besser gar nicht bewerben sollen. Die in der konkreten Causa diskriminierte Kandidatin berichtete von einem Mitarbeitergespräch bei ihrem damaligen Vorgesetzten, der just auch später der Vorsitzende in der Begutachtungskommission sein sollte. Eine Bemerkung in diesem Gespräch ließ die Frau darauf schließen, dass sie als Bewerberin unerwünscht sei. Dies, obwohl sie seit vielen Jahren an genau diesem Finanzamt Fachvorständin und stellvertretende Leiterin gewesen war und das Amt zu jener Zeit bereits interimistisch leitete.