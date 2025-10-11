DSN-Vize Silvia Mayer
Maulwurf im Staatsschutz

DSN-Vize-Chefin Mayer: „Es ist zu früh, einen Schaden zu bewerten“

Sylvia Mayer ist Vize-Chefin der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst. Mit profil spricht sie über den Maulwurf-Fall und die größer werdende Gefahr durch islamistischen Terrorismus.
Anna Thalhammer
11.10.25

In der DSN wurde gerade ein Maulwurf enttarnt. Was können Sie uns über den Fall sagen?

Sylvia Mayer

Ein dienstzugeteilter Mitarbeiter wurde vorübergehend suspendiert. Wir haben herausgefunden, dass er Abfragen durchführte, die nichts mit seiner Tätigkeit zu tun haben. Ob und an wen er die Informationen weitergegeben hat, wird ermittelt. Für uns ist es wichtig, dass wir den Fall schnell entdeckt haben – unsere Sicherheits- und Kontrollmechanismen haben gegriffen und es wurden sofort Konsequenzen gezogen.

Anna Thalhammer

ist seit März 2023 Chefredakteurin des profil und seit 2025 auch Herausgeberin des Magazins. Davor war sie Chefreporterin bei der Tageszeitung „Die Presse“.

