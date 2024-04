Egisto-Ott-Kontaktmann Jenewein: Sein direkter Draht ins Kickl-Kabinett

Es ist ein bemerkenswerter Verdacht, dem die Staatsanwaltschaft Wien seit geraumer Zeit nachgeht: Eine Kabinettsmitarbeiterin des damaligen FPÖ-Innenministers Herbert Kickl soll dem früheren blauen Nationalratsabgeordneten Hans-Jörg Jenewein im Jahr 2018 Akten aus dem Ministerium weitergegeben haben. Das mutmaßliche Motiv: politische Stimmungsmache rund um den damaligen BVT-Untersuchungsausschuss. Jenewein war in jener Zeit übrigens auch mit Egisto Ott in Kontakt – jenem ehemaligen Verfassungsschützer, der nun in Verdacht steht, seit Jahren für Russland spioniert zu haben.

Im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) hatte es im Februar 2018 eine aufsehenerregende – und später für rechtswidrig erklärte – Razzia durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegeben. In der Folge wurde ein Untersuchungsausschuss im Nationalrat eingerichtet. Es tobte ein heißes Match um die politische Frage, wer das BVT ruiniert hatte: schwarze Netzwerke oder die blaue Kickl-Truppe? Letztere tat offenbar das Ihrige, um gut gestärkt in die Auseinandersetzung zu gehen.