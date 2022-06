Das verdeckte Strabag-Investment von Siegfried Wolf

Wie profil und der ORF nun herausgefunden haben, gehört die Kirche in Laa längst nicht mehr Deripaska - jedenfalls nicht offiziell. Am 30. September 2018 wurde der Sakralbau in Anwesenheit des Milliardärs feierlich eingeweiht. Wenige Tage zuvor war dieser allerdings aus seiner eigenen Kirche ausgetreten: Bei der Meissen Limited auf Zypern hatte ein Eigentümerwechsel stattgefunden. Alleingesellschafterin ist seit damals laut zypriotischem Firmenbuch eine in Moskau ansässige Geschäftsfrau namens Tatiana Monaghan. Anhand der vorliegenden Angaben ließen sich vorerst keine weiteren Details zu dieser Person recherchieren. Faktum ist, dass eine Frau mit genau diesem Namen wiederholt in Zusammenhang mit Deripaska genannt wurde-dies sogar in einem Bericht des US-Senats zum Versuch russischer Einflussnahme auf den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 2016.



Der Senatsbericht verweist auf eine Tatiana Monaghan, die in leitender Funktion für die Internationale Handelskammer in Russland (ICC Russia) tätig ist: Monaghan wird als enge Partnerin Deripaskas bezeichnet. Der-mittlerweile inhaftierte-russische Oppositionsführer Alexey Nawalny hatte zuvor ihren Namen mit einer bizarren Affäre um ein Escort-Girl in Zusammenhang gebracht, das Gespräche des Oligarchen mit einem hochrangigen Kreml-Politiker aufgezeichnet haben soll.



Was plant Tatiana Monaghan nun in Bezug auf die Kirche in Laa? Ist sie überhaupt die echte Eigentümerin oder agiert sie lediglich als Strohfrau für Deripaska- etwa, um Sanktionen zu umgehen? Diese und andere Fragen ließ Monaghan unbeantwortet. In einer schriftlichen Stellungnahme nannte sie profil und ORF "woke" Medien, die Teil einer "uneingeschränkten Hexenjagd auf Russland beziehungsweise russische Bürger" seien.

Eine Anfrage an Deripaska blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Der jüngste überlieferte persönliche Besuch des Milliardärs in Laa fand im Juni 2021 statt - zum coronabedingt verspätet abgehaltenen "Victory Day", dem russischen Gedenktag zur Feier des Sieges über Nazi-Deutschland. Mit dabei waren unter anderem Ex-ÖVP-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und Deripaskas österreichischer Geschäftspartner Siegfried Wolf (zu dieser wirtschaftlichen Connection später mehr). Die russisch-orthodoxe Kirche in Laa ist laufend in Betrieb, direkt nebenan wohnt ein Priester. Auch heuer wurden die Gräber zum Victory Day mit Schleifen geschmückt. Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hatten im April allerdings Unbekannte die Mauer vor der Kirche mit der Aufschrift "Putin Stopp" und "No War" beschmiert. Diese Spuren sind mittlerweile beseitigt, nach außen hin strahlt alles wieder ganz in Weiß.