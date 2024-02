Offshore-Russe: Warum Kurz-Zeuge Afinogenov bei neun Karibik-Firmen auftaucht

Afinogenov behauptete übrigens, Schmid sei für den ihm angebotenen Job dann doch nicht in Frage gekommen. Der frühere Generalsekretär im Finanzministerium und Chef der Staatsholding ÖBAG habe mit seinen belastenden Aussagen gegen Kurz & Co. nämlich gegen sein früheres „Team“ agiert. „Ich kann so einer Person nicht vertrauen“, gab Afinogenov zu Protokoll: „Vertrauen ist das Allerwichtigste in unserem Geschäft.“

Einen ersten Höhepunkt im Prozess gab es allerdings bereits Ende Jänner. Da wurde per Video-Schaltung nach Moskau Valery Afinogenov als Zeuge einvernommen. Afinogenov soll gemeinsam mit einem zweiten Russen im Sommer 2023 den früheren Kurz-Vertrauten Thomas Schmid getroffen haben – angeblich wegen eines Jobangebots. Schmid versucht bekanntlich, in Bezug auf verschiedene Vorwürfe Kronzeugenstatus bei der WKStA zu erlangen. Er hat umfangreich ausgesagt und dabei sich selbst und viele andere prominente Persönlichkeiten schwer belastet.

Die Spuren in den Datenleaks

Das wirft die dringende Frage auf, in welchem Team eigentlich Afinogenov spielt, wem sich er quasi bedingungslos unterordnet – und ob der Russe tatsächlich so ein unbeschriebenes Blatt ist, wie es zunächst den Anschein hatte. Mögliche Antworten darauf geben gleich mehrere prominente Datenleaks aus der Welt der Steueroasen und Offshore-Firmen: nämlich die „Pandora Papers“ und die „Paradise Papers“. Außerdem findet sich eine weitere spannende Spur in den sogenannten „FinCEN Files“.

Diese drei Begriffe stehen jeweils für riesige Mengen geleakter Daten von Anwalts- und Treuhandkanzleien, aber auch von einer wichtigen US-Behörde. Diese Daten wurden und werden unter Führung des „International Consortium of Investigative Journalists“ (ICIJ) weltweit von Journalistinnen und Journalisten ausgewertet. Bei den „Paradise Papers“ spielte neben dem ICIJ die „Süddeutsche Zeitung“ eine zentrale Rolle, bei den „FinCEN Files“ das US-Onlineportal „BuzzFeed News“. profil ist eines der Partnermedien in Österreich und hat die Datensätze nun mit Blick auf den Kurz-Zeugen Afinogenov unter die Lupe genommen.

Der steuerschonende Jet-Import

Ein zentraler Fund ist der steuerschonende Import des Gulfstream-Jets, der sich aus den „Paradise Papers“ ablesen lässt. Dokumentiert sind die Vorgänge unter anderem in zahlreichen E-Mails zwischen involvierten Kanzleien und Offshore-Dienstleistern. In CC stand dabei wiederholt auch eine E-Mail-Adresse, die Afinogenov zuordenbar ist. Möglicherweise wurde er in der Informationsschleife gehalten, weil er eine Kontaktperson in Richtung der eigentlichen Jet-Eigentümern war. Diese dürften nämlich die Eigentümer jenes Immobilienunternehmens gewesen sein, das er damals leitet. Das eine oder andere Mal schaltete sich Afinogenov – den vorliegenden Daten zufolge – auch direkt in den E-Mail-Verkehr ein, der sich über viele Monate erstreckte. Skrupel, ein millionenschweres Steuerschlupfloch auszunutzen, ließ keiner der Involvierten erkennen.

Der Deal lief folgendermaßen: Ziel war es offensichtlich, die Gulfstream mit der Kennung „M-ASIK“ über die Isle of Man in die EU zu importieren. Die Isle of Man ist so etwas wie eine europäische Steueroase unter Anbindung an Großbritannien. Und dort war es zumindest zur damaligen Zeit möglich, sich die Umsatzsteuer beim Flugzeug-Import in die EU zu ersparen. Findige Kanzleien setzten Strukturen auf, durch die es zumindest auf dem Papier so aussah, als würde der jeweilige Jet zu Geschäftszwecken genutzt. Gelang das, konnten sich die Eigentümer die Steuer bereits im Moment ihres Anfallens rückerstatten lassen.

Das Millionen-Schlupfloch

Im konkreten Fall ging es laut vorliegenden Unterlagen um rund 2,9 Millionen Pfund – umgerechnet also gut 3,3 Millionen Euro. Die geschäftliche Nutzung wurde dadurch dargestellt, dass die Eigentümerfirma des Jets, eine gewisse „Floremzane Limited“ mit Hauptsitz auf den British Virgin Islands (BVI), den Jet an eine andere Karibik-Firma verleasen sollte, nämlich an eine „Forellon Holdings Limited“. Die Forellon sollte dafür an die Floremzane ein marktübliches Entgelt bezahlen. Entscheidender Punkt: Floremzane und Forellon gehörten zur selben Firmengruppe. Das Geld sollte also offenbar nur von der linken in die rechte Tasche fließen. Das störte allem Anschein nach die – auf der Isle of Man legale – Steuervermeidungsstruktur nicht.

Was sehr wohl störte, war allerdings, dass die im Detail ausgetüftelte Konstruktion in der Praxis mehrere Jahre lang nicht funktioniert haben dürfte. Die Anwaltskanzlei, über welche der Jet-Deal organisiert wurde, warnte mehrfach davor, dass die notwendigen Voraussetzungen nicht eingehalten würden und dadurch eine Steuerpflicht entstehen könnte. Als die Kanzlei darauf drängte, dass zumindest ihre eigenen Rechnungen bezahlt würden, schaltete sich Afinongenov direkt ein. Die Rechnungen würden heute bezahlt, schrieb er im Dezember 2014.