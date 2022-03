Oleg Deripaska und Siegfried Wolf: Der große und der kleine Oligarch

Hunderte E-Mails aus den „Paradise Papers“

Dokumentiert ist der Vorgang aus dem Jahr 2013 in hunderten E-Mails und Dokumenten aus den „Paradise Papers“ – geleakte Daten, die zunächst der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) zugespielt wurden. Die „SZ“ hat die Daten dann mit dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) in Washington geteilt, welches eine weltweite Journalistenkooperation ins Leben rief, die Recherchen wurden 2017 erstmals veröffentlicht.

profil hat diese Daten nun mit Blick auf einen Flugzeug-Deal 2013 gesichtet. Damals begab es sich, dass die Finanzierung für einen Jet Deripaskas – eine Gulfstream G550 – auf neue Beine gestellt wurde. Diese sollte nunmehr über die Luftfahrzeug-Leasingsparte der Raiffeisen Bank International-Gruppe (RBI) laufen.

Das Problem: Der Jet war bis dahin auf den Bermudas registriert und vornehmlich in Russland in Betrieb gewesen. Raiffeisen wollte jedoch eine europäische Registrierung. Der österreichische Jet-Betreiber Avcon Jet AG nahm deshalb Kontakt mit der Treuhandkanzlei Appleby auf der Isle of Man auf.

Flugzeug-Import ohne Mehrwertsteuer

Appleby wurde über einen Wiener Anwalt beauftragt, den Import des Jets in die EU zu organisieren. Und nicht nur das: Die Kanzlei, die augenscheinlich für Deripaska beziehungsweise dessen Firmengruppe agierte, sollte auch eine spezielle Firmenstruktur aufsetzen, durch die eine allfällige Mehrwertsteuerbelastung im Zuge der Einfuhr des Jets in die EU vermieden werden konnte.