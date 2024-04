Spionageskandal Ott: Wie konnte das passieren?

Der Vorwurf laut profil vorliegender Festnahmeanordnung, über die auch der "Falter" berichtete: Ott soll zum Nachteil Österreichs für Russland spioniert haben. Er soll die russischen Dienste systematisch mit geheimen, streng vertraulichen Informationen aus dem Verfassungsschutz sowie Personendaten aus Polizeidatenbanken versorgt haben. Schon wieder. Ein Richter verhängte am Ostermontag U-Haft wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr. Schon wieder. Denn bereits drei Jahre zuvor hatte man Ott schon einmal in diesem Zusammenhang festgesetzt. Die lahmende Justiz ließ ihn dann aber wieder laufen.

Egisto Ott hatte sich am Karfreitag in seinem geräumigen Haus in Kärnten wohl schon auf die traditionelle Osterjause samt Reindling und Osterschinken gefreut. Doch der Tag blieb für ihn einer der Entbehrungen. In der Früh klingelte die Polizei an der Haustür und nahm ihn fest. Schon wieder. Der hochrangige ehemalige Verbindungsbeamte und Ex-Nachrichtendienstler wurde ins Gefängnis gebracht. Schon wieder.

Den Beamten wurde Parteilichkeit und Befangenheit vorgeworfen. Es wurden über sie mit Lügen gespickte Dossiers erstellt, in ihrem Privatleben gewühlt und auch Lebensgefährten diskreditiert. Auch die Autorin dieses Artikels, die in ihrer journalistischen Arbeit einen Schwerpunkt auf Geheimdienste hat und sich darum seit Jahren mit Ott und seinen Komplizen sowie deren Methoden auseinandersetzt, muss sich seit Jahren gegen Unwahrheiten wehren. Sie wurde bespitzelt, es wurde Verleumderisches und Rufschädigendes über sie verbreitet – unter Kollegen, Politikern und innerhalb der Nachrichtendienste. So wollte man an ihrer Glaubwürdigkeit rütteln, die Berichterstattung infrage stellen, wertvolle Kontakte zerstören und Informanten fernhalten.

Derartige Lügenpamphlets über Beamte und Journalisten wurden der Politik zugespielt, die das teils auch dankend nutzte, um in U-Ausschüssen oder via parlamentarischer Anfragen Stimmung zu machen und politisches Kleingeld zu schlagen. Allen voran spielten dabei Peter Pilz und verschiedene Funktionäre der FPÖ eine tragende Rolle, wie heute etliche Chats belegen.

Der frühere BVT-Beamte soll Marsalek mit Informationen aus dem österreichischen Sicherheitsapparat versorgt haben. Laut dem aktuellsten Ermittlungsstand gelangten mit der Hilfe Otts auch Handys und Laptops mit sensiblen Daten europäischer Geheimdienste in die Hände Russlands. Als Umschlagsplatz soll die Wohnung von Otts Ex-Schwiegersohn in Wien-Floridsdorf gedient haben.

Laut den vorliegenden Akten steht Ott im Verdacht „schon im Zeitraum von Juli 2017 bis März 2021 in Wien als ehemaliger BVT Beamter (und danach als Polizeibeamter) zum Nachteil der Republik Österreich einen geheimen Nachrichtendienst der russischen Föderation dadurch unterstützt zu haben, dass er systematisch nicht für die Öffentlichkeit bestimmte geheime Tatsachen und Erkenntnisse sowie personenbezogene Daten aus polizeilichen Datenbanken zum Zweck der Übermittlung an Jan Marsalek (Anm.: flüchtiger Ex-Wirecard-Chef mit Geheimdienstkontakten) und an unbekannte Vertreter der russischen Behörden sammelte, indem er unter wahrheitswidriger Vorgabe eines dienstlichen Bezugs als Mitarbeiter des BVT und der SIAK/ZIA (Anmerkung: Sicherheitsakademie, Ott war dort ab seinem Ausscheiden im BVT 2017 tätig) sowie als suspendierter Polizeibeamter teils unter wissentlichem Missbrauch seiner hoheitlichen Befugnisse nicht öffentliche personenbezogene Informationen zu vorwiegend russischen Staatsangehörigen aus nationalen behördlichen personenbezogenen Datenbanken sowie im Rechtshilfeweg von italienischen und britischen Polizeibehörden einholte, an deren Gewinnung die russische Föderation und deren Nachrichtendienst ein Interesse hatte.“

profil-Informationen zufolge hatten die westlichen Geheimdienste schon seit Längerem Sorge, weil immer wieder höchst vertrauliche Informationen in feindlichen Ländern gelandet waren. Um den Maulwurf zu finden, wandte man einen simplen Geheimdienst-Trick an: Seitens der USA wurden an verschiedene Akteure unterschiedliche Informationen gestreut. Dann wartete man, wo sich welche wiederfanden.

Die Ermittler erstellten eine Liste jener Personen, über die im Ott-Gmail-Account personenbezogene Daten gefunden wurden. Es sind rund 250 Namen, zu jedem Einzelnen musste ermittelt werden, was es damit auf sich hatte. Einiges davon war tatsächlich harmlos. Aber vieles brachte auch alarmierende Ergebnisse: Etliche Personenabfragen sollen – anders als Ott behauptet – keinen dienstlichen Bezug gehabt haben. Im Gegenteil. Ott war im BVT für Links- und Rechtsextremismus zuständig. Außerdem führte er einige verdeckte Ermittler in diesem Zusammenhang. Es fanden sich aber etliche personenbezogene Abfragen, die russischen Kontext hatten. Mit seinem Aufgabenbereich ist das nicht erklärbar. Mehr noch. Es handelte sich vielfach um Personen, die in Russland als Persona non grata galten oder seitens der russischen Behörden sogar strafrechtlich verfolgt wurden: Weil sie aus dem Staatsapparat desertierten. Weil sie Putin-kritisch waren – oder als Oppositionspolitiker galten.

Der ist ein alter Weggefährte Otts, man kennt einander aus jungen Polizistenjahren, diente in derselben Einheit. Gridling hatte Ott lange gefördert und unterstützt. Der Druck der Amerikaner wuchs aber derart, dass Gridling handeln musste. Er zeigte seinen alten Freund Ott an und versetzte ihn aus dem BVT in die Sicherheitsakademie. Ott hat die Vorwürfe immer bestritten und behauptet, er habe diese Unterlagen in seinem Gmail-Account zu dienstlichen Zwecken gebraucht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Es waren jene Information, die an Österreich gegangen waren – konkret geriet Egisto Ott in Verdacht, Informationen Richtung Russland gespielt zu haben. Die Amerikaner scannten daraufhin seinen Gmail-Account und stellten fest, dass sich dort im Posteingang viele Informationen befanden, die ihrer Meinung nach den Tatbestand der Spionage nahelegten, und meldeten das dem damaligen BVT-Leiter Peter Gridling.

Der geflohene Ex-FSBler sagte später bei seiner Einvernahme durch die österreichischen Ermittler: „Ich würde noch hinzufügen, als ehemaliger Mitarbeiter des FSB, dass auf Grund dessen, was ich hier sehe und was Sie mich gefragt haben, dass Egisto Ott und der FSB sehr professionell gearbeitet haben. Er hat in kürzester Zeit seit 2017, unter dem Aspekt der Sicherheitsarbeit sehr professionell gehandelt mit dem Ziel der Fahndung nach mir und meiner Auffindung. Es ist offensichtlich, dass er im Sinne des FSB gehandelt hat und ich glaube, dass er das geheim gemacht hat, ich meine vor seinem Land. Ich erkläre, dass ich der Meinung bin, dass Egisto Ott ein Agent des FSB war und dass er gegen sein Land gearbeitet hat.“

Nach Ansicht der Ermittler kann Ott diese Informationen nur vom russischen Geheimdienst erhalten haben. Ott soll in weiterer Folge Personenabfragen zur ganzen Familie durchgeführt haben. Er verfolgte ihre Reisebewegungen und bat – unter einem dienstlichen Vorwand – Verbindungsbeamte anderer Länder, die Personen und allfällige Alias-Identitäten abzufragen. Er legte Dossiers zu der von den Russen gesuchten Familie an.

Diese Aufnahmen waren daraufhin – Angaben des Mannes zufolge – ausschließlich in Besitz des FSB. Und landeten plötzlich bei Ott – ebenso wie seine Fingerabdrücke, die in Russland bei der Aufnahme in den Staatsdienst erkennungsdienstlich abgenommen worden waren.

Er war aus Russland geflohen und hatte in einem europäischen Land politisches Asyl bekommen, wo er seitdem unter neuer Identität lebt. Er sieht sein Leben nach wie vor in Gefahr, der FSB sucht ihn – darum schützt profil seine Identität. Bereits vor der Flucht aus Russland war seine Wohnung in Moskau vom FSB durchsucht worden. Dabei wurden seine Fingerabdrücke sichergestellt – und Familienfotos von der Schuleinschreibung seiner Kinder.

Ein Beispiel: In einem Fall ging es um einen abtrünnigen FSB-Mitarbeiter. Der FSB (Federals Security Service) ist der russische Inlandsgeheimdienst, der nach Expertenschätzungen bis zu 350.000 Mitarbeitern zählt, die weltweit aktiv sind. Der Mann wurde wegen seines Verrats von den russischen Behörden per Fahndungsbefehl gesucht.

Ein weiter prominenter Fall in den Ott-Akten dreht sich um den Journalisten Christo Grozev, Chefredakteur des oppositionellen russischen Aufdeckermediums „Bellingcat“. Grozev hat Familie in Österreich, sein Aufenthaltsort ändert sich allerdings laufend, weil er von russischer Seite mehrfach mit dem Tod bedroht wurde. In seine Wohnung in Wien wurde eingebrochen, ein Laptop und USB-Sticks wurden entwendet. Ott hat sich mit seinen Komplizen ausführlich über Grozev via Chat ausgetauscht, und ebenfalls Abfragen zu dem Mann durchgeführt, der sein Leben in Gefahr sieht, weil Putin höchstpersönlich seinen Mord in Auftrag gegeben haben soll. Grozev ist übrigens nicht der einzige Journalist, der von dem Netzwerk in Österreich bespitzelt wurde, weil sie russischen Spionen mit ihren Aufdeckungen unangenehm geworden sind.

Der Mann war nur einer von vielen Russen, die ihrer Heimat auf Fahndungslisten standen und von Ott und seinem Netzwerk in den Sicherheitsbehörden in und außerhalb Österreichs verfolgt wurden. „Der russische Nachrichtendienst hat ein Interesse daran, dass staatlicher Druck auf die gesuchten Personen ausgeübt wird und diese lokalisiert werden. Dieses Interesse förderte Egisto Ott mit seinen Anfragen“, schlussfolgern die Kriminalisten.

Die Beamten – darunter der Kabinettschef – baten einen Techniker im BVT zu retten, was noch zu retten ist. Der behauptete allerdings, die Handys seien zu nass gewesen, um sie wiederherzustellen, und bot an, sie fachgerecht zu vernichten. Immerhin gehörten die Besitzer dieser Mobiltelefone zu den höchsten Geheimnisträgern der Republik. Nicht auszudenken, wenn die Kommunikation und Daten in falsche Hände geraten würden. Die Beamten konnten dieser Argumentation nur zustimmen und beauftragten die Vernichtung.

Nach Recherchen von profil, „Süddeutscher Zeitung“ und WDR gibt es Hinweise darauf, dass Marsalek bei der Informationsbeschaffung auch auf Helfer in Deutschland zurückgegriffen hat. Sie sollen Bargeld nach Wien gebracht haben, um anschließend die Handys und einen speziell verschlüsselten Laptop mit – gemäß Verdacht der Ermittler – streng geheimen europäischen Geheimdienst-Informationen in Richtung Russland abzutransportiert. „The laundry guys confirmed: they will pick up the cash today and make it available in Berlin tomorrow“, soll Marsalek geschrieben haben. „Laundry Guys“ bedeutet so viel wie „Geldwäsche Jungs“.

Derartige SINA-Laptops sind mit einer speziellen Technologie ausgestattet, die vor allem westliche Sicherheitsbehörden nutzen – und die nun offenbar in den Händen Russlands ist. Endadresse der Marsalek-Bestellung: Lubjanka, die Zentrale des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB. Nach Otts Verhaftung sind noch zwei weitere solcher Laptops in seiner Wohnung aufgefunden worden. In Deutschland und Österreich läuft nun eine fieberhafte Suche, wo diese herkommen – und wem sie gehören. Für den ersten soll Ott 20.000 Euro erhalten haben, wie die Ermittler aus Chatnachrichten schlussfolgern.

Die Wirecard-Achse

Marsalek war mit Ott und seinen Verfassungsschutzfreunden persönlich bestens bekannt. Martin Weiss, einst mächtiger Abteilungsleiter im BVT, heuerte nach seinem Ausscheiden aus dem Amt wegen Verwerfungen spätestens 2017 bei Marsalekan. profil-Informationen zufolge kannten die beiden Männer einander aber deutlich länger. Einem – vorerst unbestätigten – Hinweis zufolge sollen sich Weiss und Marsalek schon Jahre zuvor immer wieder in Dubai getroffen haben, wo Weiß heute lebt. Marsalek soll dort auch teure Hotelaufenthalte für Weiss und dessen Frau bezahlt haben.

Jedenfalls zog Weiss nach seiner aktiven BVT-Zeit buchstäblich zu Marsalek: nämlich in dessen Villa in der Münchner Prinzregentenstraße. Dort gingen Geheimdienstmitarbeiter Russlands und Libyens ein und aus, wie profil vorliegende Fotos belegen. Einer, der besonders oft dort zu Gast war, ist Stanislav Petlinsky – ein enger Vertrauter Marsaleks. Der Mann, der auch mit einem Pass auf den Namen „Boris Grin“ reist, bezeichnet sich selbst als „Berater“ von Geheimdiensten. Es ist aber eher wahrscheinlich, dass er einem solchen angehört und einer der höchstrangigen russischen Spione überhaupt ist. Petlinsky soll gute persönliche Kontakte zu Wladimir Putin haben, und dem FSB angehören. Dieses Gerücht untermauert übrigens auch Petlinskys Alias-Pass. Er soll – den Ermittlern zufolge – in der gleichen Abteilung des russischen Innenministeriums ausgestellt worden sein wie die Reisepässe der beiden, „dem russsischen Geheimdienst zuzuordnenden Skripal-Attentäter“. Die Aufträge an das Ott-Netzwerk sollen nicht nur von Marsalek, sondern auch von Petlinsky selbst gekommen sein.