Pressefreiheit vs. Schweiz: Das Bankgeheimnis in der Kritik

„Verstoß gegen die Menschenrechte“

Im Dezember 2014 hatte das Schweizer Parlament – damals auf Initiative der Liberalen – die Strafbestimmungen des Artikels 47 verschärft, ehe dieser im Juli 2015 in Kraft trat. Bis dahin band das Bankkundengeheimnis nur Menschen, die unmittelbar mit dem Bankgeschäft zu tun haben, also im Wesentlichen Bankangestellte und Prüforgane. Seither aber muss ausnahmslos jeder, der geheime Bankdaten öffentlich macht, mit Konsequenzen rechnen. „Im Schweizer Bankengesetz wird schon die Weitergabe von gewissen Bankdaten mit hohen Strafen oder sogar Gefängnis belegt. Und zwar unabhängig davon, ob solche Daten auch im öffentlichen Interesse stehen. Meine Meinung ist: Das verstößt gegen die Menschenrechte“, sagt UN-Sonderberichterstatterin Khan in dem Interview gegenüber „Spiegel“ und „Tages-Anzeiger“. Zwar hätten auch „verurteilte Straftäter und politisch exponierte Personen ein Recht auf Privatsphäre, aber nicht, wenn es gute Gründe für die Annahme gibt, dass sie in finanzielle Vergehen verwickelt sind. Ich glaube, die Schweizer Regierung ist in einer schwierigen Lage zu erklären, warum eine Weitergabe von solchen Informationen mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden soll. Insbesondere, wenn Journalisten und Whistleblower auf echte Probleme in einer Bank hinweisen.“

In der Schweiz selbst kommt jetzt langsam Bewegung in die Sache. Noch diese Woche soll sich die Parlamentskommission für Wirtschaft und Abgaben mit dem Bankengesetz und der Pressefreiheit befassen.

Die Rechtslage in Österreich

Österreich liegt im eben veröffentlichten globalen Rangliste der Pressefreiheit von Reporter Ohne Grenzen mittlerweile zwar deutlich hinter der Schweiz (gegenüber 2021 verschlechterte Österreich sich von Rang 17 auf 31, die Schweiz fiel von 10 auf 14). Diese spezielle Bedrohungslage besteht hierorts aber nicht. Das hiesige Bankgeheimnis ist weiterhin nur ein Berufsgeheimnis, verpflichtet also im Wesentlichen Banker, bei Verstößen drohen Geldbußen oder Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr.

Generell dürfen Journalistinnen und Journalisten in Österreich – ein legitimes öffentliches Interesse vorausgesetzt – Informationen auch dann verwerten, wenn diese unter Verletzung von Berufsgeheimnissen weitergegeben wurden. Das hat das Oberste Gerichtshof 2018 in einem (profil direkt betreffenden) Verfahren festgestellt. Laut OGH lässt sich „aus der Rechtsordnung kein ,Verwertungsverbot' für rechtswidrig erlangte Informationen ableiten, wonach Medien Informationen, die sie unter Verletzung von Verschwiegenheitspflichten durch Dritte erhalten haben, nicht veröffentlichen dürften“. Das wäre mit der vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte „postulierten Rolle der Medien als ,public watchdog' unvereinbar“, so der OGH damals.