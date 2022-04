Strabag: Wer kontrolliert den russischen Anteil? 

So stellt sich die Aktionärsstruktur der Strabag SE dar (das Kürzel SE steht für die Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft „Societas Europaea“). Nachzulesen ist das auf der Website des Unternehmens. So stellt sich die Aktionärsstruktur vor allem aus Sicht der Konzernleitung dar, mit welcher profil und der ORF in den vergangenen Tagen in regem E-Mail-Austausch standen.

„Herr Deripaska hat keine Kontrolle“

profil und der ORF recherchieren seit Wochen gemeinsam zu den Vermögenswerten russischer Oligarchen im Westen, versteckt hinter Briefkastenfirmen – den Rahmen bildet dabei das internationale Projekt „Pandora Papers Russia“, das vom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) koordiniert wird (wir berichteten bereits ausführlich). Die Recherchen führten nun auch zu Oleg Deripaska und dessen Strabag-Beteiligung. Die Ergebnisse sind rundheraus verblüffend.

Erstens: Der mittlerweile auch unter EU-Sanktionen stehende Oligarch war jahrelang nicht der alleinige Eigentümer des ihm zugerechneten Strabag-Anteils. Er hatte spätestens seit 2012 Mitgesellschafter, deren Einfluss im Laufe der Jahre immer größer wurde. Die Spur führt zu einer Kaskade von Offshore-Firmen (viele auf Zypern), von da zu einer komplexen Fondsstruktur in Luxemburg und von da gleichsam direkt in den Kreml: Zu Kirill Androsov, einst Vize-Stabschef von Wladimir Putin, als dieser Premierminister der Russischen Föderation war. Aber auch zu Evgeny Novitsky, einem russischen Geschäftsmann, dem seinerseits Verbindungen zu Putin nachgesagt werden.

Zweitens: Oleg Deripaska hat nicht nur seit Jahren überaus stille Mitgesellschafter, zwischenzeitlich hat er auch keine Kontrolle mehr über die bereits benannte russische „MKAO Rasperia Trading Limited“, also jene Firma, welche „seine“ Strabag-Anteile verwaltet. Das zumindest ließ der Oligarch über seine Sprecherin Larisa Belyaeva ausrichten: „Herr Deripaska hält eine Minderheitsbeteiligung an Rasperia und hat keine Kontrolle über die Geschäfte des Unternehmens. Er hat auch kein Interesse an einer solchen Kontrolle“, schreibt Belyaeva in einer profil und dem ORF übermittelten Stellungnahme. Die Aktivitäten der Strabag in Russland seien seit Jahren „minimal“, überhaupt konzentriere Deripaska sich nunmehr fast ausschließlich auf „soziale und wohltätige Projekte, die darauf abzielen, die dringendsten globalen Probleme wie Klimawandel und Armut zu lösen“. Und soweit es die internationalen Sanktionen betreffe, seien diese „fehlgeleitet“, weil voller „falscher Anschuldigungen“.

Oleg Deripaska ließ auf Anfrage der recherchierenden Medien also mitteilen, dass er keine Kontrolle über die russische Rasperia Trading Limited habe, womit er auch keine Kontrolle über die ihm bisher zugerechneten 27,8 Prozent am österreichischen Baukonzern haben kann (zusätzlich halten die Familie Haselsteiner und die Rasperia Trading noch jeweils eine „Namensaktie“, die zu jeweils einem Aufsichtsratssitz berechtigen).