Spionage-Causa Marsalek: Festnahme in Wien – profil-Chefin bespitzelt

Sie kamen um vier Uhr in der Früh – und sie kamen unsanft durch die geschlossene Tür. Als die Ermittler der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) flankiert von Spezial-Einsatzkräften der Polizei in den frühen Morgenstunden des 7. Dezember in einem Genossenschaftsbau im Süden von Wien zuschlagen, halten sie sich nicht mit Anläuten auf. Sie brechen die gesuchte Wohnung auf, holen die Bewohnerin heraus und nehmen sie unverzüglich fest. Zu groß ist die Gefahr, dass Beweismaterial vernichtet werden könnte. Zu schwerwiegend der Verdacht gegen die Frau: Es geht um einen internationalen Agenten-Ring. Es geht um Russland-Spion und Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek. Und es geht um bisher nicht bekannte Spitzeltätigkeiten in Wien. Unter den Opfern finden sich DSN-Chef Omar Haijawi-Pirchner. zwei weitere Staatsschützer, der frühere Landespolizeikommandant von Wien und nunmehrige ÖVP-Landesparteiobmann Karl Mahrer sowie der einstige Kabinettchef eines Innenministers. Auch profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer wurde zum Ziel der Marsalek-Bande.

In London läuft gerade ein spektakulärer Gerichtsprozess gegen einen mutmaßlichen Agenten-Ring, der quer durch Europa spioniert haben soll – gelenkt von Marsalek im Auftrag der Kreml-Geheimdienste. Nun stellt sich heraus, dass das Spionage-Netzwerk deutlich weiter nach Österreich hineinreicht, als bisher auch nur geahnt. Und dass dieses seine Aktivitäten wohl bis heute fortsetzt. Im Zentrum der neuen Verdachtslage steht eine Frau, die direkt mit der Londoner Bande in Kontakt war – und in Wien besorgniserregende Tätigkeiten entfaltet hat.

Wie Informationen zeigen, die profil und der „Süddeutschen Zeitung“ („SZ“) vorliegen, war die DSN der Verdächtigen T. D. (Anm.: vollständiger Name der Redaktion bekannt) im zweiten Halbjahr 2024 auf die Spur gekommen. Zunächst erhielten die Ermittler im Juli 2024 vertrauliche Hinweise einer ausländischen Sicherheitsbehörde über mutmaßliche Spionagetätigkeiten Marsaleks in Österreich. Der frühere Manager des 2020 zusammengebrochenen Online-Zahlungsabwicklers Wirecard ist bekanntlich selbst österreichischer Staatsbürger, pflegte hierzulande beste Connections und setzte sich letztlich über den Flughafen Bad Vöslau per Privatjet in Richtung Russland ab. Von dort aus soll er für den russischen Geheimdienst eine Agenten-Gruppe in Europa gesteuert haben. Diese Gruppe – allesamt Bulgaren – operierte gemäß Verdachtslage von Großbritannien aus. Das flog jedoch auf. Mehrere Personen wurden festgenommen, zwei legten Geständnisse ab, drei weitere stehen derzeit in London vor Gericht – profil berichtete ausführlich.

profil-Informationen zufolge kam der nunmehrige Österreich-Tipp vom britischen Geheimdienst MI5, der 80.000 Chat-Nachrichten der Marasalek-Bande sichergestellt hat, die nun von verschiedenen Ermittlungsbehörden in Europa ausgewertet werden – auch in Österreich. Unmittelbar nach dem Hinweis leitete die DSN auch hierzulande ein Ermittlungsverfahren gegen Marsalek ein.

Der schwerwiegende Verdacht: geheimer Nachrichtendienst zum Nachteil der Republik. Die Ermittlungen würden „auf geheimdienstliche Aktivitäten des russischen Nachrichtendienstes“ hindeuten, welche „gegen Mitarbeiter der DSN, des BMI oder gegen andere Personen aus sensiblen Bereichen gerichtet sind“, heißt es in einem DSN-Bericht an die Staatsanwaltschaft Wien vom 5. August 2024, der profil und „SZ“ vorliegt.

Marsalek soll im Auftrag russischer Geheimdienste „Personen und Orte, welche für den russischen Staat von Interesse waren“, observiert haben, schrieb die DSN auf Grundlage der mit ihr geteilten Informationen aus dem Ausland. Die operative Umsetzung sei „durch eine nachrichtendienstlich agierende Zelle“ erfolgt, die von Marsalek „beauftragt und koordiniert“ worden sei. Der erhaltenen Warnung aus dem Ausland zufolge hätten Ermittlungen ergeben, „dass Personen in Österreich observiert wurden, die Zugang zu sensiblen sicherheitsrelevanten, politischen, journalistischen oder gesellschaftlichen Informationen hatten“. Ziel sei gewesen, Telefone und Laptops dieser Personen zu beschaffen: „Diese Geräte sollten in Folge nach Russland verbracht werden.“

Marsalek habe diesen Plan „mit der Unterstützung lokaler Gruppen in Österreich“ ausgeführt und diese „mit nichtöffentlichen Informationen über die betroffenen Zielpersonen“ versorgt, heißt es im Bericht an die Staatsanwaltschaft. „Die Zielpersonen wurden scheinbar durch das nachrichtendienstliche Netzwerk Marsaleks ausgeforscht. Die gesammelten Informationen wurden in Berichten zusammengefasst und an Russland übermittelt.“

Anna Thalhammer wiederum ist dem Marsalek-Netzwerk in Österreich seit Jahren intensiv auf der Spur. Bereits in ihrem früheren Job als Investigativjournalistin bei der Zeitung „Die Presse“ recherchierte sie intensiv zu den Umständen der unrechtmäßigen Razzia in der DSN-Vorgängerbehörde BVT (Anm.: Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung) im Februar 2018. Thalhammer heftete sich federführend auf die Fersen des früheren BVT-Beamten Egisto Ott, welcher schon damals der Russland-Spionage verdächtigt wurde. Ott steht mittlerweile im Verdacht, über den ehemaligen BVT-Abteilungsleiter Martin Weiss, der sich nach Dubai abgesetzt hat, Marsalek zugearbeitet zu haben – profil berichtete im Detail.

Alle haben sämtliche strafrechtlichen Vorwürfe immer bestritten.

Agentin aus dem Genossenschaftsbau

Offenbar war Ott jedoch nicht der einzige potenzielle Zuträger der Marsalek-Gruppe in Österreich. Nach dem Tipp aus dem Ausland kam die DSN nach und nach auf die Fährte von T. D. – der mutmaßlichen Agentin aus dem Genossenschaftsbau. Wie die in London festgesetzten Verdächtigen in der Causa Marsalek stammt auch sie ursprünglich aus Bulgarien. Seit rund zehn Jahren lebt T. D. in Österreich. Einer geregelten Erwerbstätigkeit ging sie bisher nur in eher unregelmäßigen Abständen nach. Einige Zeit war sie bei einer Personalvermittlungsfirma beschäftigt, später in einer Arztpraxis in Wien. Wiederholt war sie arbeitslos gemeldet. Zuletzt bezog sie Notstands- beziehungsweise Überbrückungshilfe. Dennoch lässt sich aus dem Facebook- und Instagram-Profil der Verdächtigen zumindest auf den ersten Blick keine allzu große Geldknappheit ableiten. Dort präsentiert sich die Frau modisch top-gestylt. Auch die eine oder andere Auslandsreise scheint sich in den vergangenen Jahren ausgegangen zu sein. Auf Facebook teilte T. S. zuletzt übrigens Wahlwerbung von FPÖ-Chef Herbert Kickl und freute sich mit blauen Emoji-Herzchen über den Erfolg der Freiheitlichen bei der Nationalratswahl Ende September.

Auf die Spur von T. D. gelangten die Ermittler offenbar, als sie die Tätigkeit von Marsaleks Londoner Bulgaren-Truppe in Österreich im Detail unter die Lupe nahmen. Bekanntermaßen besteht der Verdacht, dass der Agentenring den bulgarisch-stämmigen Journalisten Christo Grozev, der damals in Wien lebte, beschattete. In weiterer Folge soll bei Grozev sogar eingebrochen worden sein – und wie man heute aus Ermittlungen weiß, war er wohl nicht der einzige. profil-Informationen zufolge gab es auch bei anderen Opfern Einbruchsversuche. In Bezug auf Grozev sollen Marsalek und der Chef der Bulgaren-Bande in London – ein gewisser Orlin Roussev – sogar Ideen gewälzt haben, den Journalisten zu entführen oder zu ermorden.

Operation Airbnb

Offenbar um Grozevs Wohnung besser beschatten zu können, mietete sich die Londoner Truppe in einer ganz bestimmten Airbnb-Unterkunft in Wien ein. Von dort aus konnte der Eingang zu Grozevs Wohnhaus observiert werden. Die Anmietung erfolgte durch eine der bulgarischen Frauen aus dem mutmaßlichen Agenten-Ring. Diese hielt sich – Ermittlungsergebnissen zufolge – aber nur selten selbst dort auf. Der Vermieterin teilte die Frau mit, dass „ihre Freundin“ T., die in Wien lebe, vorbeikommen würde, weil sie eine Rückzugsmöglichkeit brauche, um in Ruhe für ihr Studium zu lernen. Auf Nachfrage wurde der Vermieterin der volle Name von T. D. und auch deren Telefonnummer übermittelt. T. D. wiederum bekam von der Bulgarin aus London den Schlüssel für die Wohnung.