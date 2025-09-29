„Verschwörerische Hinterzimmer-Operette“
Als Norbert Totschnig im Mai 2022 sein Amt als Landwirtschaftsminister übernahm, kam es zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Wenige Wochen vor Totschnig hatte dessen langjähriger Weggefährte Johannes Abentung seinen Job als Leiter des neu geschaffenen „Fairness-Büros“ im Ministerium angetreten. An diese Einrichtung können sich Landwirte und andere Produzenten wenden, die sich von Handelsketten unfair behandelt fühlen. Nicht einmal ein Jahr später war Abentung schon Generalsekretär und damit nach Totschnig der mächtigste Mann im Ministerium.
Ganz wie in alten Zeiten, nur umgekehrt: Einst war Johannes Abentung Direktor des Bauernbundes und Norbert Totschnig sein Büroleiter. Die beiden Tiroler sind Hauptdarsteller in einer Affäre, die seit Wochen die Reputation eines österreichischen Kulturgutes beschädigt. Unter tatkräftiger Mithilfe von Generalsekretär Abentung wurde der Geschäftsführer der Spanischen Hofreitschule öffentlich demontiert. Und der zuständige Minister sah dabei zu – oder weg.
Als Alfred Hudler im Dezember 2022 sein Amt als Geschäftsführer der Spanischen übernahm, trat er ein jahrhundertealtes Erbe an. Die Zucht der weißen Lipizzaner und die hohe Reitkunst reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Die Organisation des Hauses war aber auch mehr als 20 Jahre nach ihrer Ausgliederung in eine Gesellschaft öffentlichen Rechts 2001 noch nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Immerhin gelangen dem früheren Manager des Getränkekonzerns Ottakringer bald erste Erfolge: 2024 schrieb die chronisch unterfinanzierte Hofreitschule nach Jahren der Verluste eine schwarze Null. Den Jahresabschluss 2025 wird Hudler nicht mehr als Geschäftsführer verantworten, am 16. September wurde er vom Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung abberufen.
Nach profil-Enthüllungen zu den Hintergründen der Entlassung fand die Grünen-Abgeordnete Nina Tomaselli am vergangenen Mittwoch im Plenum des Nationalrates deutliche Worte und sprach von einer „verschwörerischen Hinterzimmer-Operette“. Alfred Hudler sei „nach allen Regeln der Intrigenkunst“ geschasst worden. Und noch etwas sagte Tomaselli: „Trotz mehrfacher Kontaktaufnahme des Aufsichtsrates ignoriert der politisch zuständige Minister Totschnig diesen Aufsichtsrat!“
Die Parlamentarierin bezieht sich dabei auf ein Schreiben des Aufsichtsrates der Hofreitschule vom 15. September, das profil vorliegt. Darin heißt es: „Bedauerlicherweise ist es dem Aufsichtsrat bis dato verwehrt worden, Sie als Oberstes Organ, dem die Verwaltung der Gesellschaftsrechte des Bundes an der SRS (Spanische Hofreitschule, Anm.) zukommt, über diese Untersuchungen zu informieren und das gebotene Vorgehen im gemeinsamen Interesse des Bundes und der SRS abzustimmen.“ In anderen Worten: Während die Reputation der Hofreitschule auf dem Spiel steht, ist der zuständige Minister Totschnig nicht einmal bereit, mit dem Aufsichtsrat zu sprechen. Aber worüber eigentlich?
Die Chronologie der Ereignisse
Die Interne Revision des Ministeriums prüfte routinemäßig die Spanische Hofreitschule, als sie den Tipp bekam, bei den Spesenabrechnungen von Geschäftsführer Alfred Hudler habe es Unregelmäßigkeiten gegeben. Am 21. Juli war die Prüfung zwar noch im Gange, und der Internen Revision lag weder eine Stellungnahme von Hofreitschul-Chef Hudler zu den einzelnen Spesenabrechnungen vor, noch hatte sie alle angeforderten Unterlagen vorliegen. Dennoch verfasste das Prüferteam ein einseitiges Schreiben, in dem es hieß, die Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit wären „nachweislich verletzt“ worden. Das Papier strotzt vor falschen Behauptungen, die sich leicht hätten aufklären lassen. So hatte Alfred Hudler beispielsweise bei einer Pferdesportveranstaltung in Aachen einen Pullover um 69,90 Euro gekauft und ihn als Muster für Merchandising der Marketingabteilung der Hofreitschule mitgebracht, wo er laut profil-Recherchen auch heute noch ist. In der „Mitteilung der Internen Revision“ wird der Pullover unter „private Ausgaben“ als Beweis für die Bereicherung Hudlers auf Kosten der Hofreitschule angeführt.
Alfred Hudler selbst wurde überhaupt erst am 13. August ein „vorläufiger Bericht“ mit der Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme übermittelt. Da hatte das Papier aus der Internen Revision schon längst seine Wirkung getan, in den Händen von Johannes Abentung. Der Generalsekretär des Landwirtschaftsministeriums konfrontierte am 22. Juli im Beisein eines Rechtsanwaltes Hofreitschul-Aufsichtsratschef Martin Winkler mit dieser „Mitteilung der Internen Revision“ – und forderte die Entlassung Hudlers. Winkler weigerte sich und beauftragte stattdessen die Wirtschaftsprüfungskanzlei PwC mit einer unabhängigen Untersuchung der Vorwürfe.
Für Abentung kein Grund zu warten. Zwei Tage nach seinem Termin bei Winkler stellte er ohne Rücksprache mit dem Aufsichtsrat Alfred Hudler vor die Wahl: Rücktritt oder Anzeige. Hudler trat nicht zurück, und am 25. Juli brachte das Ministerium Strafanzeige ein. Die Prüfer von PwC fanden laut Abschlussbericht, der profil vorliegt, „keine Hinweise“ auf falsche Speseneinreichungen. Sie empfahlen allerdings „die Einrichtung formeller Prozesse in der Finanzbuchhaltung“. Geschäftsführer Hudler hatte zu diesem Zeitpunkt längst selbst eine Untersuchung der Finanzabteilung angeordnet, deren Leiter im Sommer das Unternehmen verlassen hatte. Dabei stellte sich heraus, dass Rechnungen im Ausmaß von 700.000 Euro nicht verbucht worden waren. Geschäftsführer Hudler informierte umgehend den Aufsichtsrat – und wurde entlassen, weil er die Finanzabteilung „nicht mit der gebotenen Sorgfalt überwacht“ habe, wie aus dem Schreiben des Aufsichtsrates an Totschnig hervorgeht.
Was wusste Totschnig über die Vorgänge – und was wollte er wissen? profil hat Minister Totschnig eine Reihe von Fragen übermittelt. Wie zuvor dem Aufsichtsrat blieb auch profil eine Stellungnahme „bis dato verwehrt“.