Die Parlamentarierin bezieht sich dabei auf ein Schreiben des Aufsichtsrates der Hofreitschule vom 15. September, das profil vorliegt. Darin heißt es: „Bedauerlicherweise ist es dem Aufsichtsrat bis dato verwehrt worden, Sie als Oberstes Organ, dem die Verwaltung der Gesellschaftsrechte des Bundes an der SRS (Spanische Hofreitschule, Anm.) zukommt, über diese Untersuchungen zu informieren und das gebotene Vorgehen im gemeinsamen Interesse des Bundes und der SRS abzustimmen.“ In anderen Worten: Während die Reputation der Hofreitschule auf dem Spiel steht, ist der zuständige Minister Totschnig nicht einmal bereit, mit dem Aufsichtsrat zu sprechen. Aber worüber eigentlich?

Die Chronologie der Ereignisse

Die Interne Revision des Ministeriums prüfte routinemäßig die Spanische Hofreitschule, als sie den Tipp bekam, bei den Spesenabrechnungen von Geschäftsführer Alfred Hudler habe es Unregelmäßigkeiten gegeben. Am 21. Juli war die Prüfung zwar noch im Gange, und der Internen Revision lag weder eine Stellungnahme von Hofreitschul-Chef Hudler zu den einzelnen Spesenabrechnungen vor, noch hatte sie alle angeforderten Unterlagen vorliegen. Dennoch verfasste das Prüferteam ein einseitiges Schreiben, in dem es hieß, die Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit wären „nachweislich verletzt“ worden. Das Papier strotzt vor falschen Behauptungen, die sich leicht hätten aufklären lassen. So hatte Alfred Hudler beispielsweise bei einer Pferdesportveranstaltung in Aachen einen Pullover um 69,90 Euro gekauft und ihn als Muster für Merchandising der Marketingabteilung der Hofreitschule mitgebracht, wo er laut profil-Recherchen auch heute noch ist. In der „Mitteilung der Internen Revision“ wird der Pullover unter „private Ausgaben“ als Beweis für die Bereicherung Hudlers auf Kosten der Hofreitschule angeführt.

Alfred Hudler selbst wurde überhaupt erst am 13. August ein „vorläufiger Bericht“ mit der Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme übermittelt. Da hatte das Papier aus der Internen Revision schon längst seine Wirkung getan, in den Händen von Johannes Abentung. Der Generalsekretär des Landwirtschaftsministeriums konfrontierte am 22. Juli im Beisein eines Rechtsanwaltes Hofreitschul-Aufsichtsratschef Martin Winkler mit dieser „Mitteilung der Internen Revision“ – und forderte die Entlassung Hudlers. Winkler weigerte sich und beauftragte stattdessen die Wirtschaftsprüfungskanzlei PwC mit einer unabhängigen Untersuchung der Vorwürfe.

Für Abentung kein Grund zu warten. Zwei Tage nach seinem Termin bei Winkler stellte er ohne Rücksprache mit dem Aufsichtsrat Alfred Hudler vor die Wahl: Rücktritt oder Anzeige. Hudler trat nicht zurück, und am 25. Juli brachte das Ministerium Strafanzeige ein. Die Prüfer von PwC fanden laut Abschlussbericht, der profil vorliegt, „keine Hinweise“ auf falsche Speseneinreichungen. Sie empfahlen allerdings „die Einrichtung formeller Prozesse in der Finanzbuchhaltung“. Geschäftsführer Hudler hatte zu diesem Zeitpunkt längst selbst eine Untersuchung der Finanzabteilung angeordnet, deren Leiter im Sommer das Unternehmen verlassen hatte. Dabei stellte sich heraus, dass Rechnungen im Ausmaß von 700.000 Euro nicht verbucht worden waren. Geschäftsführer Hudler informierte umgehend den Aufsichtsrat – und wurde entlassen, weil er die Finanzabteilung „nicht mit der gebotenen Sorgfalt überwacht“ habe, wie aus dem Schreiben des Aufsichtsrates an Totschnig hervorgeht.

Was wusste Totschnig über die Vorgänge – und was wollte er wissen? profil hat Minister Totschnig eine Reihe von Fragen übermittelt. Wie zuvor dem Aufsichtsrat blieb auch profil eine Stellungnahme „bis dato verwehrt“.