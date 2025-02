Israeli-Österreicher Tal Shoham ist frei

Es sind Bilder wie aus einem brutalen Videospiel. Tal Shoham steht auf einer Bühne in Rafah, der Stadt im südlichen Gazastreifen. Hinter ihm prangt eine Leinwand mit martialischen Geschossen, neben ihm stehen vermummte Männer der islamistischen Terrororganisation Hamas mit Sturmgewehren.

Die Hamas inszeniert die Freilassung der Geiseln auf offener Bühne. Mit lauter Musik und palästinensischen Fahnen.

Es sind Bilder, die wohl auch Tal Shohams Familie in Israel mitansehen musste. Seit November 2023 kämpfen sie unaufhörlich für seine Freilassung. Genauer gesagt: Seit dem Tag, an dem sie selbst aus Hamas-Gefangenschaft befreit wurden. In einem Statement der Familie heißt es am Samstagvormittag: "Wir haben gesehen, dass Tal den Umständen entsprechend wohlauf ist. Eine ungeheure Last fällt von unseren Herzen. Nur noch Minuten trennen uns von dem Moment, an dem wir ihn wieder in die Geborgenheit der Familie aufnehmen können."