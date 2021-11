profil: Sie leben in Großbritannien und den USA. In den vergangenen Jahren haben Sie sich immer wieder gegen US-Präsident Donald Trump ausgesprochen. Fühlten Sie Erleichterung, als Trump abgewählt wurde?

Amos: Das Trump-Regime war ein Griff nach der absoluten Macht, der Versuch, das demokratische System auszuhebeln. Wir sprechen hier immer nur über einen Mann, aber was ist mit all den Politikern, die sein System gestützt haben? Teilweise sind sie immer noch in ihren Ämtern. Natürlich war es eine Erleichterung, als Trump gehen musste, auf der anderen Seite haben mich die Vorgänge vom 6. Jänner, als das Capitol gestürmt wurde, nachhaltig schockiert. Dass es Menschen gibt, die unsere Demokratie in Schutt und Asche legen möchten, kann ich nicht verstehen. Ich kann und will diesen Menschen auch nicht vergeben. Wissen Sie, ich hatte Onkel, die im Zweiten Weltkrieg für die Demokratie in den Krieg gezogen sind. Als Künstlerin ist es meine Aufgabe zu dokumentieren, was seither passiert ist.

Interview: Philip Dulle

