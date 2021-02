Affäre um Kollegah: "Hip-Hop ist der Punk der Gegenwart"

profil: Wie steht es um die Hip-Hop-Szene in Österreich? Kiebl: Die Szene in Österreich ist klein, die Gangsterrap-Szene noch kleiner. Die großen österreichischen Rapper wie Yung Hurn oder Crack Ignaz, die sich auch einen Namen in Deutschland gemacht haben, machen aber einen anderen Rap, den man als Dada- oder Konsum-Rap bezeichnen kann. Textlich geht es da um nicht viel, das sind oft nur Worthülsen, die nichts aussagen. Da steht in erster Linie der Lifestyle und Konsum im Mittelpunkt. Da passt es auch ins Bild, dass Yung Hurn einen Werbevertrag mit Zalando hat, wo er seinen Wochenendlook vorstellt. Vor ein paar Jahren gab es eine Phase, in der Balkan-Rapper in Österreich mit nationalistischen Bildern gespielt haben. Das hat aber auch wieder abgenommen. Antisemitismus ist mir aber keiner aufgefallen.