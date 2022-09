Affäre um Ulrich Seidl: "So noch nicht erlebt"

profil hat einstweilen weitere Mitglieder des Filmteams nach ihren Beobachtungen während der Dreharbeiten befragt. Steven Swirko, der den „Sparta“-Dreh als Produktionsleiter begleitet hat, war bereits bei den Filmvorbereitungen und Castings dabei: „Keine Filmproduktion hätte zu diesem Zeitpunkt bereits den vollständigen Inhalt eines Films kommuniziert“, berichtet er im profil-Gespräch. „Seidl erklärte jedoch den Eltern der Kinder, die er besetzen wollte, seinen Film sehr genau. Die Eltern wussten, worauf sie sich einließen. Den Kindern haben wir ihn nicht erklärt, weil sie beim Dreh davon nie direkt betroffen waren.“ Denn in „Sparta“ passiere „alles im Inneren der Hauptfigur“. Er sei die gesamte Drehzeit über am Set gewesen, sagt Swirko. Es sei „absolut nicht korrekt, zu behaupten, dass zwei, wie sie in den Medien genannt wurden, ‚Kindergärtnerinnen‘ nur sporadisch dabei gewesen seien. Die beiden Betreuerinnen waren jeden Tag vor Ort. Bei den Außendreharbeiten, die größtenteils bei den wirklichen Wohnhäusern der Kinder stattfanden, waren stets die Eltern anwesend.“ Es stimme schlicht nicht, „dass wir uns schlecht um die Kinder gekümmert hätten. Selbst bei Fahrten und Abholungen zu den Drehorten legten wir einen kleinen Kreis von Vertrauten fest.“

Auch den im „Falter“ geschilderten Fall eines fiebernden Kindes, das am Set angeblich sorglos abgelegt worden sei, hat Swirko anders in Erinnerung: „An einem der Drehtage begann ein Kind zu fiebern. In einem Raum der von uns angemieteten Örtlichkeiten befand sich eine Arztpraxis, die wir ebenfalls nutzten. Die sich dort befindende Liege war jedoch bretthart. Stattdessen verwendeten wir dort vorhandene, weichere Sportmatten, die wir zusätzlich polsterten. Wir legten das Kind also nicht, wie berichtet wurde, einfach auf einen Kleiderhaufen! Nicht erwähnt wurde auch, dass wir dieses Kind dann zum Arzt brachten, was der Familie selbst gar nicht möglich gewesen wäre, weil sie kein Auto hatte und auf dem Land wohnte. Das Kind bekam vom Arzt Medikamente. Die Familie hat sich herzlich bei uns bedankt, weil wir uns so gut um das Kind gekümmert hätten.“

Der Darstellung schließlich, dass bei den Dreharbeiten ein mit Kindern vollbesetztes Auto in einen Unfall verwickelt gewesen sei, widerspricht Swirko ebenfalls: „Das Auto, so heißt es, sei in einen Betonpfosten geprallt und anschließend außer Kontrolle geraten. Nein: Hauptdarsteller Georg Friedrich fuhr auf einer Wiese, die wir eigens gemietet hatten, bei Starkregen im Kreis. Mit dem Hinterrad touchierte er dabei das halbverrostete Metallgestänge einer in den Boden gesteckten Wäscheleine. Im hinteren Bereich des Wagens war ein kleiner Blechschaden die Folge. Friedrich hatte keine Sekunde lang die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.“