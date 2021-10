Agenten-Soap James Bond: Krachen und stauben lassen

Mein allererster Bond im Fernsehen in einer versunkenen Zeit, um 1980. "Goldfinger" mit Gert Fröbe und Sean Connery aus dem Jahr 1964, damals schon ein Vehikel von vorvorgestern, ein Dreiklang aus Tschingbum, Trivialität und Trotz. Bond war immer schon ein Phänotyp der grauen Zeit, da helfen keine modischen Sprenkel, das Wort vom "Kulturwandel" wirkte in der 007-Reihe stets wie ein Witz. Die Coolness. Der Knick in der Biografie. Das Herzeleid. Die Illusion von Ordnung, die spätestens beim Abspann herrscht. Kino nach Küchenrezept. Man muss als Bond-Kinogeher peinlich darauf achten, sich nicht im fast sektenhaften Fanclub wiederzufinden. Der Himmel behüte einen vor den Trivia und Varia, in digitalen Stein gehauen von der Bond-Kommune auf Wikipedia!



Das alles muss man wissen, bevor man Bond und die Beelzebuben, die ihm immer wieder das Leben schwer machen, in den tiefen Schacht des Banal-Brunnens verbannt. "Pilgern" war das Stichwort. Im Duden müsste längst stehen: "bonden, schwaches Verb, wird dafür verwendet, um die Vorzüge des Kinos gegenüber dem Kleinklein von Computer- und TV-Bildschirmen herauszustreichen." Oder so ähnlich. Man bondet, indem man ins Kino geht. 007 am Heimmonitor zu sehen ist etwa so, als wollte man sich am flackernden Holzfeuer auf dem Laptopscreen wärmen. Es scheint auf verquere Weise nur logisch, dass ausgerechnet Bond der Garant für die Qualitäten der ganz großen Leinwand war und ist.