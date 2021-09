Cary Joji Fukunaga, der erste Amerikaner, der am bald 70 Jahre alten Mythos des unverwüstlichen britischen Geheimagenten inszenatorisch schrauben darf, wähnte sich offenbar selbst im Besitz aller Zeit der Welt. Unerhörte 163 Minuten nimmt seine Bond-Variation in Anspruch, und sie ist stark melancholisch geraten, denn sie ist eine Verabschiedung: Daniel Craig, der bereits nach seiner vierten Performance als James Bond gemeint hatte, er öffne sich lieber die Pulsadern, als noch einmal den Retro-Geheimagenten zu spielen, hatte sich jedoch durch eine in Aussicht gestellte Gage von (kolportierten) 50 Millionen Pfund ein letztes Mal bereit erklärt, als Bond herzuhalten. „No Time to Die“, gedreht bereits 2019, veröffentlicht nun pandemiebedingt um gut anderthalb Jahre zu spät, ist der offiziell 25. Film der Bond-Serie, wenn es auch etliche Kino- und Fernseharbeiten gibt, die in der kanonischen Liste aus rechtlichen oder geschmacklichen Erwägungen keine Aufnahme gefunden haben, etwa das „Thunderball“-Remake „Never Say Never Again“ (1983) mit Sean Connery oder die Bond-Persiflage „Casino Royale“ (1967).

Fukunaga legt seine Regie geradezu über-ikonisch an: jede Szene ein Verweis auf das größere Bond-Universum, jedes Bild ein Selbstzitat, das in aller Regel zurück in die 1960er-Jahre führen kann – die populärkulturelle Erinnerungsarbeit läuft auf Hochtouren. „No Time to Die“ ist ein Pastiche, in dem Schicht um Schicht an Bond-Historie (Blofeld und Spectre, Q, Moneypenny, Hi-Tech-Automobile, Weltherrschaftsfantasien) verquirlt wird, zu einer Art Spionage-Gröstl verkocht, zur Action-Ratatouille verarbeitet wird: Craig durchschreitet wie stets kühl jeden MG-Kugelhagel, ohne je getroffen zu werden, erlegt seinerseits aber mit jedem Schuss drei Gegner. Man merkt allerdings, dass Fukunaga keine echte Action-Expertise besitzt, seine Autoverschrottungs- und Einzelkampf-Choreografien muten da und dort doch etwas schwerfälliger an, als man das in einem James-Bond-Movie gerne hätte.