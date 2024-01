Als der Raub von Büchern und Bibliotheken verbrecherischer Alltag war

„Bücher haben ihre Schicksale“, notierte der deutsche Philosoph Walter Benjamin 1925 in seinem Essay „Ich packe meine Bibliothek aus“, der im Innsbrucker Limbus Verlag soeben wiederaufgelegt wurde. Benjamin weiter, ohne auch nur zu erahnen, dass bald schon Bücher auf Scheiterhaufen brennen werden: „Sie haben schon von Leuten gehört, die am Verlust ihrer Bücher zu Kranken, von anderen, die an ihrem Erwerb zu Verbrechern geworden sind.“

Bücher sind Alltagsgegenstände, erscheinen häufig in hohen Auflagen; qua Funktion als Tag-für-Tag-Artikel haben sie in der Regel mehr ideellen als materiellen Wert. Die 17 geraubten Bände sind dennoch das Sinnbild für etwas Größeres. Ute Wödl sagt in ihrem Büro in der AK-Bibliothek: „Ich halte es grundsätzlich für barbarisch, geistige Erzeugnisse von Menschen zu vernichten, egal in welchem Zusammenhang, weil damit auch immer die Auslöschung einer Person einhergeht.“ Dabei sei es egal, ob es sich um ein Buch, einen Film oder ein anderes Medium handle: „Zerstörung aus ideologischen Gründen ist reine Barbarei, weil es immer um mehr als das Ding an sich geht.“

Verzeichnis des Verbrechens

Im Büro von Margot Werner in der Österreichischen Nationalbibliothek am Wiener Heldenplatz ruht ein kiloschwerer Buchband auf dem Besprechungstisch. Die Historikerin und Bibliothekarin ist Leiterin des Projekts zur Erfassung von Raubgut und der Hauptabteilung „Benützung und Information“. In gewissem Sinn steckt der Ungeist von Hass und Willkür im Folianten auf dem Tisch: Das sogenannte „Einlaufsbuch“ war, beginnend mit dem Datum vom 27. Juli 1939, ausschließlich für die Dokumentation geraubter Bücher reserviert, für eine endlos lange Liste abgepresster, geraubter, enteigneter Literatur, ein penibel geführtes Verzeichnis des Verbrechens. Frühe Beschlagnahmungen tragen den Eingangsvermerk „Gestapo“, bald ersetzt durch das vernebelnde Kürzel „P38“. P für Polizei.

Es sei allerlei für die Nationalbibliothek zu ergattern, schrieb ÖNB-Generaldirektor und SS-Mann Paul Heigl im Jänner 1944 in einem Brief an einen Kollegen. Die nach dem „Anschluss“ im März 1938 drittgrößte Bibliothek im Deutschen Reich vermehrte ihre Bestände dreist mit Raubgut, wie der kürzlich verstorbene Germanist Murray G. Hall bereits 2006 in einer gemeinsam mit der Bibliothekswissenschafterin Christina Köstner abgefassten Untersuchung festmachte. In Wäschekörben und via Lkw-Fuhren wurde die Bücherbeute am Wiener Heldenplatz abgeladen.