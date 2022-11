"Auf See" von Theresia Enzensberger: Kein Schiff wird kommen

Apollo hieß das erste Schulungsschiff der amerikanischen Scientology-Sekte, ein elitärer, schwimmender Rückzugsort sollte der Luxusliner laut Gründer L. Ron Hubbard werden, bald aber war von Verletzungen der Menschenrechte bei den Arbeitern an Bord die Rede. Utopien, die sich in Dystopien verwandeln, sind das zentrale Thema im Roman der deutschen Autorin Theresia Enzensberger, 36. In "Auf See" finden sich historische Rückblicke auf reale Utopien - wie eben Scientology -, aber auch eine fiktive Handlung, in der Frauen führende Rollen einnehmen. Die Umwelt ist zerstört, das Zusammenleben aus den Fugen geraten, Naturkatastrophen haben Landstriche verwüstet. Wer das nötige Kleingeld hat, flüchtet in Gated Communities.