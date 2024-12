Dagobert Peche (1887–1923) und die Inthronisierung des Pop: Der Wiener Designer, gern als Enfant terrible der losen historischen Produktionsgemeinschaft Wiener Werkstätte (WW) bezeichnet, unterlief in etwas mehr als zehn Jahren manischen Schaffens lustvoll die ehernen WW-Regeln, opponierte munter gegen das Einfache, Angemessene, Elegante. Man kann Peche ein gewisses diabolisches Vergnügen am Formen- und Formelbruch jedenfalls nicht ganz absprechen, darauf deuten zahllose Exponate und Originalentwürfe hin, die ab heute in der Ausstellung „Peche Pop – Dagobert Peche und seine Spuren in der Gegenwart“ im Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK, bis 11. Mai 2025) zu sehen sind. „Pop Goes the World“, alberte die kanadische Synthie-Band Men Without Hats vor knapp 40 Jahren herum. Dekaden zuvor machte Peche damit bereits ernst: Pop goes Wien.