„Baut ein neues Dach drauf!“ Plattform gegen Machtmissbrauch am Theater gegründet
Am Theater wird mit Emotionen gehandelt und mit Befindlichkeiten gespielt, man operiert gewissermaßen an den blank liegenden Nerven des Ensembles. Denn Sensibilität und Verletzbarkeit sind Grundbedingungen der Menschendarstellung. In der Probenarbeit wird es unweigerlich physisch, wird mit Macht- und Ohnmachtskonstellationen experimentiert und um Durchsetzung gerungen. Mit Kollisionen ist zu rechnen.
Und damit leider fallweise auch mit Übergriffen. Geschichten von Machtmissbrauch, Einschüchterung und Gewaltanwendung nicht nur auf hiesigen Bühnen kursieren in der Branche, werden hinter vorgehaltener Hand weitererzählt oder finden sich als schwerwiegende Vorwürfe in den Nachrichten wieder. Das Theater als Brutstätte für Selbstherrlichkeit und Autoritarismus ist als Konzept hoffnungslos veraltet, aber leider noch immer nicht aus der Welt. Wie man die Arbeitsbedingungen von Theaterschaffenden konstruktiver gestalten könnte, das will nun eine neue Initiative samt interaktiver Website näher erläutern – und dabei Instrumente zur Verfügung stellen, die ein achtsameres Klima an großen und kleineren Bühnen ermöglichen. „Das zeitgemäße Theater“ ist seit vergangenem Donnerstag, pünktlich zum Theater-Saisonstart, online (daszeitgemaessetheater.at).
Neue Erzählungen
Die Gründerinnen des Vereins sind ein Trio: Als Obfrau fungiert die Organisationsentwicklerin Charlotte Koppenhöfer, die auch im Bereich Systemisches Coaching arbeitet. Die aus Berlin stammende Maskenbildnerin Tine Wesp ist ihre Stellvertreterin, sie kam nach Jobs an der Komischen Oper und anderen Berliner Bühnen 2010 nach Wien, wo sie fast zehn Jahre lang am Theater in der Josefstadt tätig war und seit 2022 am Volkstheater werkt. Die in der Administration der Volksoper arbeitende Juristin und Compliance-Spezialistin Andrea Weidinger komplettiert das leading team. profil befragte Koppenhöfer und Wesp zu den Hintergründen ihrer „Plattform für Verantwortung, Wandel und neue Erzählungen im Theater“. Einen „vorhandenen Bedarf“ nennt Charlotte Koppenhöfer auf die Frage, was zur Gründung ihrer Initiative geführt habe. „Wir haben wahrgenommen, dass es markante Wissenslücken gibt – vor allem über Arbeitsrechte weiß kaum jemand Bescheid. Und es gibt Lücken in der Sichtbarkeit von Positivbeispielen. Also haben wir beschlossen, etwas gegen die fehlende Orientierung zu tun, Unterstützung anzubieten, Impulse zu setzen.“
Über die Jahre seien immer neue Fälle von Grenzüberschreitungen in der Theaterarbeit aufgetaucht, ergänzt Tine Wesp: „Wir haben aber gemerkt, dass es eine Systematik gibt, damit nicht umzugehen. So wollten wir den Versuch angehen, eine Art Wissensdrehscheibe etablieren – sie sollte möglichst niederschwellig sein, damit all jene, die sich betroffen fühlen oder etwas beobachtet haben, sich einfach informieren können.“
Orientierungshilfe
Nun gibt es bereits gut etablierte Institutionen, in denen man Übergriffe im Kulturbereich anzeigen oder sich beraten lassen kann. Die Vertrauensstelle „vera*“ etwa unterstützt Betroffene bei Belästigungs- und Gewalterfahrung in den Bereichen Kunst, Kultur und Sport. Eine neue Beratungsstelle werde und wolle man nicht sein, erklärt Koppenhöfer. Man finde auf der Website „rund um die Uhr alle relevanten Beratungsstellen und Interessensvertretungen für den gesamten deutschsprachigen Raum“. Anders als „vera*“, ein staatlich geschaffener Ort, an dem man Individuen nach Grenzüberschreitungen über mögliche nächste Schritte berät, biete „Das zeitgemäße Theater“ keine direkte Interaktion an. „Wir sind keine Awareness-Profis, haben auch kein Geschäftsmodell, bieten keine Workshops zur Verbesserung des Betriebsklimas an. Wir wollen grob gefasste Orientierungshilfen geben, die für sehr verschiedene Häuser passen könnten.“
Koppenhöfer erklärt das Dilemma mit einem „zugegeben bösen Bild: In das Haus eines Vermieters regnet es über Jahre hinein, und weil die Mieter sich beklagen, greift der Vermieter zu einem absurden Mittel; er verteilt Regenschirme an die Menschen im Haus und legt eine Anleitung dazu, wie die Schirme zu benutzen seien. Wir dagegen sagen: Baut ein neues Dach drauf! Wir wollen Impulse setzen, Debatten anfachen – mit vielstimmigen Vorgaben: Wir haben zahlreiche Texte von Theaterschaffenden auf der Website, die entweder gute Erfahrungen gemacht haben mit zeitgemäßem Agieren oder sich für ein faires Miteinander einsetzen.“
Zwei spezielle interaktive Elemente decken das Juristische ab: Über die Rubrik „Fehlverhalten erkennen und einordnen“ kann man sich über Arbeitsrecht und Gleichbehandlung informieren. Mit Deutschland und der Schweiz ist man bereits gut verbunden: Die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger (GDBA), die Theatergewerkschaft, hat ein Arbeitsrechtsquiz für Deutschland entwickelt („Kennst du deine Rechte?“), der Berufsverband der darstellenden Künste, die „SzeneSchweiz“, hat Ähnliches beigesteuert.
Die Plattform listet zudem 21 exemplarische Situationen auf, in die man am Theater geraten kann. Für jede kann man sich durch vier Kategorien klicken, um herauszufinden, was an der jeweiligen Situation „compliance- und ethikrelevant, arbeitsrechtlich, strafrechtlich oder gleichbehandlungsgesetzlich relevant“ sein könnte.
Eine Ebene höher
Nun könnte man meinen, Theaterbetriebsräte sollten solche Informationsarbeit auch leisten können. Betriebsräte seien sehr wichtig, sagt Tine Wesp, „sie sollen ihre Expertise im Betrieb weitertragen und erste Ansprechpartner sein. Auf sie verweisen wir auch. Aber interne Meldungswege haben in den vergangenen Jahren nicht immer funktioniert. Zuweilen ist das Vertrauen in den Betriebsrat nicht da. Teilweise sind Betriebsräte auch zu wenig geschult, haben nicht genug Zeit.“ Prinzipiell aber gehe es nicht nur um das individuelle Erleben, sondern auch darum, „es eine Ebene höher zu heben: um die Strukturen zu verdeutlichen, die in vielen Fällen nicht so funktionieren, wie sie zeitgemäß sein müssten. Wo sind Schrauben, an denen man drehen muss? Wir sind kein Raum, in dem nur negative Erfahrungen hin und her geschoben werden sollen, in dem mit dem Finger auf Institutionen gezeigt wird. Wir wollen positiv und konstruktiv wirken.“
Einen „Wandel im Kulturbetrieb“ stellt man länger schon fest, „aber das bloße Auswechseln einer Person ist noch keine strukturelle Verbesserung“, so Koppenhöfer. „Einen übergriffigen Mann rauszuwerfen und ihn durch eine Frau zu ersetzen, ist eine unterkomplexe Antwort auf eine systemische Frage. Haltung und Fehlverhalten sind keine Sache des Geschlechts. Es geht darum, Prozesse und Regelwerke einzuziehen, die dafür sorgen, dass Gesetze eingehalten werden.“
Man denkt bei Machtmissbrauch stets zuerst an cholerische, private Grenzen überschreitende Persönlichkeiten. Aber es geht um viel mehr und anderes, etwa um Arbeits- und Ruhezeiten, um Krankenstandsregelungen. An Theatern finde man „eine unglaubliche Heterogenität vor, was Verträge und Arbeitszeiten angeht“, sagt Wesp. „Schon klar: Augen auf bei der Berufswahl – am Theater ist halt nicht alles gemütlich und klar abgegrenzt. Aber auch dort hat man Rechte. Und über diese sind wir meist nicht gut genug informiert.“ Die Theater leiden inzwischen unter massivem Fachkräftemangel im Bereich der technischen Abteilungen, erklärt Koppenhöfer. „Theater ist für Menschen aus technischen Bereichen kein so attraktiver Arbeitsplatz mehr wie einst. Junge Leute haben am Wochenende gern frei, verstehen nicht, warum sie für wenig Geld abends arbeiten sollten. Da muss man als Arbeitgeber schon ein paar thrills bieten, um attraktiv genug zu sein, dass der Nachwuchs nicht wegfliegt.“
Um Schuldzuweisungen gehe es nicht, „Das zeitgemäße Theater“ begreift sich nicht als ein #MeToo-Instrument. Denn #MeToo sei nur eine Folge von Machtmissbrauch, meint Wesp. In der Rubrik „Machtgerechtigkeit“ biete man aber auch Texte zu #MeToo, zu Rassismus und Ableismus an. Im Moment sind 25 Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds an dem neuen Verein beteiligt: neben Theaterschaffenden auch Leute aus Social Media, Medienkommunikation und Rechtswissenschaften. „Jetzt freuen wir uns über Spenden und Mitgliedschaften“, sagt Koppenhöfer.
Die Gründerinnen arbeiten ehrenamtlich, betrachten ihr Tun als kulturell notwendig: „Das Thema Machtmissbrauch war wiederholt in der Presse und ist trotzdem verpufft“, sagt Tine Wesp noch. „Wir wollen aber, dass sich Nachhaltigkeit entwickelt, dass Weiterentwicklung und Zusammenarbeiten entstehen. Wir machen das in unserer Freizeit, mit unserer Leidenschaft, unserer Expertise und unseren Netzwerken – und hoffen, dass das Gesäte in die richtige Richtung wächst.“