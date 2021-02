Bela B Felsenheimer: "Als Autor bin ich ziemlich gnadenlos"

profil: In einer schönen Szene Ihres Buches weiß man nicht, was zwei frisch verliebten Teenagern wichtiger ist: die Schmetterlinge im Bauch oder die Klicks auf YouTube … Bela B: … ja, die Zerrissenheit der Jugend! Das ist für mich ein Trip back down memory lane. Ich bin ja selbst keine 17 mehr. Es gibt den ersten Kuss, dann passieren tragische Dinge, sie sehen sich wieder und wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Das Mädchen ist in meinem Roman die Botschafterin aus der Moderne, die in diesem piefigen Dorf in einem Internet-Café sitzt und feststellt, dass sie über Nacht zum YouTube-Star geworden ist. Für sie ist das ein Sturm der Gefühle. Als Autor bin ich da ziemlich gnadenlos.