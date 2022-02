Berlinale 2022: Burka, Sex und Familienquerelen

Die ungewöhnliche Methode, die Ruth Beckermann in „Mutzenbacher“ benutzt, stellt das Gegenteil des diskreten dokumentarischen Zugriffs Wulffs dar. Sie konfrontiert eine Reihe freiwilliger Selbstdarsteller, gefunden per Zeitungs-Casting-Aufruf, mit dem 1906 anonym publizierten, Felix Salten zugeschriebenen Pornoklassiker „Josefine Mutzenbacher“. Beckermann lässt die (höchst unterschiedlichen) Männer Passagen aus dem Werk vortragen und stellt aus dem Off lakonische Fragen zu deren eigenen sexuellen Erfahrungen. In dieser quasi-therapeutischen Konstellation wird Berührendes, fallweise aber auch Verstörendes sicht- und hörbar.

Und noch ein Film aus Wien reüssierte (wie „Mutzenbacher“) in der „Encounters“-Schiene, dem experimentelleren Zweitwettbewerb der Berlinale: „Sonne“, das Spielfilmdebüt der jungen Regisseurin Kurdwin Ayub, nähert sich mit nervöser Kamera, in scheindokumentarischem Stil dem fiktiven Familienleben einer jungen Kurdin, die in Wien ihre Freizeit zwischen Kopftuchgebot, Social-Media-Sucht und Freundinnen-Tollereien verbringt. Als ein selbstproduziertes Musikvideo ins Netz gestellt wird, das sie und ihre Clique singend in der Burka zeigt (man intoniert ausgerechnet den R.E.M.-Song „Losing My Religion“), winkt lokaler Ruhm, aber es beginnt auch Kritik zu hageln, und die Freundschaft der Mädchen wird ernsthaft auf die Probe gestellt. „Sonne“, als Eröffnungsfilm der kommenden Diagonale in Graz bereits fixiert, besitzt Witz, Energie und Frische, versorgt das österreichischen Kino so mit jenen dringend nötigen Antikörpern, die zuverlässig vor Lähmungserscheinungen und Routinebetrieb schützen.