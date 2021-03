Berlinale, Tag fünf: Es dröhne das Obszöne

Als bester Regisseur ging der Ungar Dénes Nagy ins Ziel; sein präzise inszenierter Weltkriegsfilm „Natural Light“ weise in „beängstigenden und hypnotisierenden Bildern über seinen geschichtlichen Zusammenhang hinaus“, heißt es in der Jurybegründung.

Die größten schauspielerischen Leistungen meinte man in Maren Eggerts Performance als in einen Androiden verknallte Forscherin in Maria Schraders allzu harmloser KI-Comedy „Ich bin dein Mensch“ zu erkennen – sowie, als Nebenrollenpreis, in Lilla Kizlingers Leistung in Bence Fliegaufs nervösem Kammerspiel „Forest – I See You Everywhere“.

Für das beste Drehbuch wurde der koreanische Freigeist Hong Sang-soo ausgezeichnet, der Japaner Ryosuke Hamaguchi für seinen Film „Wheel of Fortune and Fantasy“ am Ende mit dem Großen Preis der Jury. Auch dies: eine ganz richtige Entscheidung. Und nächstes Jahr bitte wieder im Kino.