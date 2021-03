Berlinale, Tag vier: Traumadeutung

Das Wettbewerbsprogramm ist inzwischen in seine finale Phase getreten; neben etlichen Arthouse-Routinefällen wie dem iranischen Anti-Todesstrafendrama „Ballad of a White Cow“, wie Céline Sciammas Kindergeistergeschichte „Petite Maman“ oder Bence Fliegaufs nervös-episodischem Kammerspiel „Forest – I See You Everywhere“ kamen da und dort auch Filme zur Uraufführung, die das Terrain des allzu Vertrauten hinter sich ließen: Der Georgier Alexandre Koberidze etwa bezauberte mit einem wie aus der Zeit gefallenen Stadt- und Liebesrätsel namens „Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen“, und der Japaner Ryosuke Hamaguchi feierte in seinem Film „Wheel of Fortune and Fantasy“ in drei romantischen Kurzgeschichten die zufällige Begegnung und die Schönheit der menschlichen Vorstellungskraft. Mit viel Glück und Fantasie wird sich vielleicht auch das Kino, so angeschlagen es inzwischen erscheint, noch retten lassen.