Binge-Watching: Die besten TV-Serien 2017

Im deutschsprachigen Raum noch immer ein Geheimtipp. Der labile, stets betrunkene aber geniale Wissenschaftler Rick Sanchez erlebt mit seinem Enkel Morty Smith die durchgeknalltesten Abenteuer zwischen Raum und Zeit, zwischen Dimensionen und Welten. Das ist schwer zu beschreiben, aber gut gegen Winterdepression. Beliebtes Serien-Zitat: "Nobody exists on purpose, nobody belongs anywhere, we’re all going to die." Frohe Weihnachten!