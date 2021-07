Die Salzburger Festspiele haben zwar die beinahe unersetzliche Präsidentin Helga Rabl-Stadler, die Ende dieses Sommers nach 26 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand gehen wird. Aber eine Frau als künstlerisch bestimmende Intendantin wird es dort frühestens 2026 geben, wenn Markus Hinterhäusers Vertrag endet. In dieser Hinsicht sind die Bayreuther und die Bregenzer Festspiele schon weiter. Denn die deutsche Urmutter aller sommerlichen Opernfestivitäten und das qualitativ avancierteste Open-Air-Festival nicht nur Österreichs sind fest in weiblicher Hand. Bayreuth war es von 2008 an sogar doppelt, denn neben der dominanten Katharina Wagner war bis 2015 deren stillere Halbschwester Eva Wagner-Pasquier Co-Direktorin des oberfränkischen Walkürenfelsens. In Bregenz führt Elisabeth Sobotka, 55, seit 2015 das Festspielhaus und die 7000 Menschen fassende Seebühne.