Vor 20 Jahren kam der Quantensprung in Hofstätters Laufbahn, zugleich ihre erste größere Dreherfahrung. Als verhaltensauffällige Autostopperin in Ulrich Seidls "Hundstage" gelang ihr 2001 ein Meilenstein, eine Demonstration ihrer immensen Improvisationsfähigkeit. Seither macht sie Theater (zuletzt: "Foxfinder", 2018), Kino ("Import Export", "Paradies: Glaube", "Ugly", "Cops") und Fernsehprojekte wie "Braunschlag" (2012); diese Woche beginnt sie mit den Dreharbeiten an einem weiteren ORF-"Landkrimi", er wird in Oberösterreich und Tschechien entstehen. In ihrer Projektwahl erweist sie sich insgesamt als eher zurückhaltend. "Karriere? Was ist das eigentlich genau? Ich mag es einfach nicht, mehrere Sachen parallel erarbeiten zu müssen. Das überfordert mich. Ich will Ruhe haben, wenn ich eine Rolle ins Auge fasse." Sie hat selbstverständlich kein Problem damit, "ganz kleine Rollen zu spielen". Nur schämen will sie sich für die Filme nicht, in denen sie auftritt.