Cannes-Tagebuch 2021, Teil vier: Angriff auf die Gegenwart

Um fluide Geschlechtsentwürfe und futuristische Verstörung geht es auch in „Titane“. Zu entdecken ist dieser Film derzeit im Cannes-Wettbewerbsprogramm, das sonst vor allem auf etablierte Namen setzt, aber zwischendurch eben auch innovative Kräfte zum Zug kommen lässt. Der zweite Film der jungen Französin Julia Ducournau (ihr erster hieß „Raw“; er kreiste um eine Heldin, die am Verzehr von Menschenfleisch erotischen Gefallen findet) ist eine Art Kurzschluss aus Psychohorrorstudie, der „Terminator“-Serie und David Cronenbergs finsteren Hymnen an das „Neue Fleisch“, an die libidinöse Energie von Autokarosserien und -motoren (siehe „Crash“, 1996). Ducurneau treibt in „Titane“ ein kluges Spiel mit physischen Modellierungen und Versehrungen; vordergründig gibt sie die blutige Geschichte einer Serienmörderin wieder, die sich auf der Flucht eine männliche Identität zulegt und bei einem trauernden Vater (Vincent Lindon) unterkommt, der in ihr seinen Sohn wiederzuerkennen glaubt.