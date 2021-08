Kochgeschirrhersteller Riess Kelomat: Reden wir über … Emailgeschirr

profil: Meine Herren, es ist fast Mittag. Was haben Sie denn zuletzt selbst in einem Emailkochtopf gekocht?

Friedrich Riess: Ich habe am Sonntag einen Zwiebelrostbraten gemacht und am Tag davor geröstete Eierschwammerl mit Kartofferl.

profil: Das nenne ich eine Vorlage …

Julian Riess: Mit solchen Gerichten wie mein Cousin kann ich nicht aufwarten. Ich habe mir heute in der Früh im Emailkessel Wasser für den Tee gekocht und am Wochenende in einer kleinen Stielkasserolle ein weiches Ei.