Akakiko-Gründerin Mi-Ja Chun: Reden wir über Sushi

profil: Frau Chun, können Sie überhaupt noch Fisch sehen, geschweige denn essen?

Chun: Aber ja. Ich habe erst vorgestern eine scharfe asiatische Fischsuppe mit viel Knoblauch und Zwiebel gegessen.



profil: Wie kommt man als Koreanerin dazu, in Wien ein Sushi-Restaurant zu eröffnen?

Chun: Damals, 1994, als ich mit Akakiko angefangen habe, war es wirklich sehr kompliziert koreanische Zutaten zu bekommen. Koreanische Küche ohne Kimchi etwa ist nicht vorstellbar. Und damals bekam man in Österreich nur diesen langen Chinakohl. Der schmeckt überhaupt nicht, der ist so wässrig. Wir brauchen den runden Chinakohl, den gab es aber nicht. Das galt auch für viele andere notwendige Zutaten. Es war sehr mühselig, die herzubekommen. Am Naschmarkt habe ich aber gesehen, dass immer frischer Fisch verfügbar war. Besonders Lachs aus Norwegen. Und Sushi muss immer frisch sein und mit sehr guten Zutaten gemacht werden.