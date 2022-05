Sibylle Bergs neuer Roman "RCE": Früher mal Pornos

Menschliche Arbeitskraft ist überschätzt: Eine Kritik wie diese wird in Zukunft von einem Schreibprogramm verfasst werden. Zumindest in Sibylle Bergs jüngstem Roman "RCE" ist der Journalismus am Ende. Unabhängige, kritische Plattformen werden von Konzernen aufgekauft - und damit neutralisiert. Badewannen gibt es auch nicht mehr, seitdem man herausgefunden hat, dass Menschen, die sich in der Wanne entspannen, schwerer zu manipulieren sind. Kultur vermisst niemand, kaum jemand erinnert sich noch, was früher in Theatern, Galerien und Kellerlokalen stattgefunden hat. Krankenhäuser wurden privatisiert, oder besser: an börsennotierte Spitalsketten verschenkt. Wer kein Geld hat, sich behandeln zu lassen, muss sich selbst operieren - was mit BOT-Anleitungen möglich ist.