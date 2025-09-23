Junge Frau sitzt auf gelber Treppe
© Frederike Wetzels

Literaturstar Caroline Wahl

Literaturdebatte

Der absurde Meinungskrieg um die Taylor Swift der deutschen Literatur

Die deutsche Bestsellerautorin Caroline Wahl, 30, benimmt sich zu Recht wie ein Popstar. Das verzeiht ihr die Insta- und Booktok-Moralapostelschaft nicht. Ihr Buch „Die Assistentin“ ist literarisch hochwertige Unterhaltung.
Angelika Hager
Von Angelika Hager
23.09.25

Udo Jürgens erklärte in einem profil-Interview einmal, dass ihm das Feuilleton nie nachsehen werde, dass er nicht neben brennenden Ölfässern aufgewachsen sei, sondern in einem Schloss in Kärnten, es aber dennoch wage, über griechische Gastarbeiter und deren Freude am Wein aus der Heimat zu singen. Was hat ein verstorbener Superschlagerstar mit dem gegenwärtigen Superstar der deutschen Literaturszene zu tun? Insofern einiges, als dass die 30-jährige Deutsche Caroline Wahl für „Die Assistentin“, ihren dritten Roman, bestimmter Privilegien wegen quer durch die sozialen Medien mit Häme, Hate-Kommentaren und völlig absurden Vorwürfen getrieben wird.

Die Wogen der Emotionen schlagen also hoch, zusätzlich beflügelt durch die aktuelle Verfilmung ihres Bestsellerdebüts „22 Bahnen“. Der Tenor: Wahl, aufgewachsen in einem gehobenen Mittelstand-Setting (Vater Arzt, Mutter Lehrerin), maße sich an, über Armut, prekäre Lebenssituationen und Alkoholismus zu schreiben, obwohl sie das alles nicht selbst erlebt habe. Zu wenig fundierte Kapitalismuskritik an einem toxischen System, Armutsklischees, Verherrlichung und Romantisierung von Selbstverletzungen – denn die „Assistentin“ Charlotte denkt über den faszinierenden Anblick von Narben nach, die „wie Armbänder aussehen“; außerdem müsse man noch in aller gebotenen Strenge anmerken, dass eine Krebsdiagnose in Wahls vorangegangenem Buch „Windstärke 17“ zu nichts als einem Nebenplot verkommen war. Die Krankheit anderer Leute einfach so einzustreuen, war schon schlimm. Und dann dieser indirekte Aufruf zum Ritzen. Geht gar nicht, Leute, vermeldet die Literaturpolizei.

(profil.at)  |  Stand:
Angelika Hager

Angelika Hager

leitet das Gesellschafts-Ressort

