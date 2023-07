Causa Teichtmeister: Ex-Burgschauspieler am 5. September vor Gericht

Am 5. September muss sich der frühere Burgschauspieler Florian Teichtmeister wegen Besitzes zehntausender Dateien mit Kindesmissbrauchdarstellungen am Wiener Landesgericht verantworten. Das gab Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Dienstag bekannt. Der 43-Jährige soll sich von Februar 2008 bis Sommer 2021 verbotenes Material beschafft und dieses auf zwei Smartphones, zwei Laptops, einem Desktop, drei externen Festplatten und weiteren Datenträgern abgespeichert haben.