Die Rolling Stones und die Geister der Stadt

Teile des Songs wurden schon vor einem Jahr geschrieben, so die Band in einem Statement, man musste jetzt, zu Hause in der Isolation, nur noch ein wenig an den Lyrics feilen. Immerhin handelt sich bei „Living In A Ghost Town“ um die erste Stones-Eigenkomposition seit acht Jahren – und es soll Teil einer größeren Songwritingsesson, ja, so Gott Rock'n'Roll will, sogar eines neuen Albums sein. „Life was so beautiful / Then we all got locked down“, singt Jagger aufgekratzt: „Feel like a Ghost / Living in a Ghost Town.“