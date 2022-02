Comic über David Bowie: Ego in Flammen

Der deutsche Comiczeichner Reinhard Kleist, der schon biografische Graphic Novels über Johnny Cash und Nick Cave vorgelegt hat, taucht nun mit "Starman" in eine knallbunte psychedelische Welt ein, die von Abgründen geprägt ist: Der 2016 verstorbene Bowie drohte an seiner Rolle als Heilsbringer früh zu zerbrechen. In Rückblenden erfährt man zudem viel über Bowies schizophrenen Halbbruder Terry. Am Ende wird der Sänger sein Alter Ego in Flammen setzen, er ist bereit für einen künstlerischen Neuanfang. Kleist zeichnet übrigens bereits an "Low-David Bowie's Berli n Years". Eine Fortsetzung in Düsternis.