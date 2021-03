Klima, Klagen und Kerosin

So oder so: Die Welt ist mir mal wieder zu viel. Immerhin kann man bei dieser Lage des Landes und der Welt froh sein, dass die heimische Popprominenz – wenn schon nicht auf den Bühnen – zumindest in Songs und Alben weiter für Jubel, Krawall und Eskapismus sorgt. „Volume 1“ heißt das Debütalbum von Kathrin Kolleritsch (bekannt als Mitglied der Indierock-Band My Ugly Clementine) alias Kerosin95 – und es ist jetzt schon die eindringlichste Popsensation diesen frühen Frühlings. „Mag die Sonne heute nicht sehen, komm doch zu mir rüber, wir könnten schlafen gehen“, heißt es im Song „Nie wieder Fühlen“. Und: „Ich bin so müde, scheiß auf Existieren. Lass uns einfach träumen, lass uns heut nicht fühlen.“ Kerosin95 spürt hier nicht nur einem twentysomething-Lebensgefühl nach, es geht auf „Volume 1“ (das Album erscheint am 19. März bei Ink-Music) auch um das Leben als queerer Mensch („Nacht“), um Beziehungen, Rap-Musik („Futter“) und Neunziger-Pop („Shiver“), um Zerbrechlichkeit und Selbstbewusstsein, um Spaß und Ernst – um das Chaos Leben eben.