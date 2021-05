Der rote Fischgrätboden, der in das Kellertheater führt, ist von Blättern und Dreck verschmutzt. Zögerlich kehrt nach dem Lockdown Leben ins "Tik" zurück. Eine Premiere ist geplant, Haidacher selbst voller Tatendrang. "Der Lebenssinn war beschnitten", rekapituliert er die Zeit der Sperre: "Die Evidenz der Pandemie war uns immer bewusst. Was mich massiv gestört hat, war das verächtliche Herabblicken der Politik auf die Kunst-Kulturinstitutionen wurden ähnlich behandelt wie Bordelle und Wettbüros. Kultur war das Unwichtigste."



Als Geschäftsführer hat Haidacher viele Zahlen parat. Bundes-, Landes-, Stadtzuschüsse. Einzelförderungen. Jahressubventionen. Umsätze und Gewinne. Die 1814,56 Euro aus dem in der Corona-Krise eingerichteten NPO-Fond der Bundesregierung. Haidachers Aufzählung könnte sehr detailreich weitergehen, aber es genügt zu wissen, dass das "Tik" bis Ende des Jahres finanziell gut aufgestellt ist. "Wenn es aber so weitergeht, ohne Einnahmen und rasche Zahlung der Subventionen, ist die Kassa am Ende des Jahres leer."



Er sei der Chef und müsse guter Dinge sein, sagt Haidacher mit Blick auf das erstarrte Murmeltier. Dann gibt er einem noch eine Songzeile der australischen Band The Triffids mit auf den Weg: "If you cannot run, then crawl. "Wenn das Laufen unmöglich ist, bleibt immer noch der Kriechgang. Im Grazer Theaterkeller entfaltet sich in kleinem Maßstab der schwierige Umgang mit den Öffnungsschritten von Gastronomie, Tourismus, Kultur und Sport. Das "Tik" steht exemplarisch auch dafür, wie es nach dem pandemiebedingten Stillstand weitergehen soll. Ähnliches ist in einem Kulturzentrum in Dornbirn und von Mitgliedern einer Blasmusikkapelle in Lustenau zu erfahren, von verwandten Problemen berichten die Obmänner des Innsbrucker Bezirkstrachtenverbands. In die Erleichterung, endlich wieder Theater und Musik spielen, Veranstaltungen und Brauchtumsfeiern ausrichten zu können, mischt sich die Sorge um die Zukunft. Die Unwägbarkeiten laufen in vielen Fällen auf die Frage hinaus, ob das von der Politik mantraartig beschworene Licht am Tunnelausgang doch nur ein mattes Flackern sein könnte.