Das "Neue Fleisch", das der kanadische Kinofuturist David Cronenberg schon 1983 in seinem Body-Horror-Klassiker "Videodrome" ausgerufen hat, es hört nicht auf zu wachsen. Die Körper verwandeln sich, passen sich an eine veränderte Umwelt an. Eine mutierende, sich ihrer Auslöschung nähernde Erde setzt eine abgründige Evolution in Gang. Davon geht Cronenberg, 79, in "Crimes of the Future" aus, acht Jahre nach seiner letzten Regiearbeit "Maps to the Stars". Tatsächlich schreibt Cronenberg damit eines seiner frühesten Werke, das er 1970 ebenfalls "Crimes of the Future" nannte, weiter. Erneut geht es dem Regisseur avancierter Körperschocker wie "Die Fliege" (1986) oder "Dead Ringers" (1988) um die Verklammerung von Libido und Chirurgie, um Mutation und Erweiterung der menschlichen Physis, um operative Eingriffe, die anderen Zwecken als bloß kosmetischen oder medizinischen dienen.

Viggo Mortensen tritt in "Crimes of the Future" als am eigenen Leib experimentierender Künstler auf, der sich die in ihm wie Tumore entwickelnden neuen Organe öffentlich entnehmen lässt, Léa Seydoux fungiert als seine Partnerin. Ihre öffentlichen Performances beschwören den Erotizismus der Chirurgie herauf, "Surgery is the new sex" lautet ihr Wahlspruch.