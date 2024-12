Um 21.54 Uhr ist die Welt noch in Ordnung. Das Haarspray mit Glitzerpartikeln thront auf meinem Schreibtisch, daneben liegt eine Packung rosaroter, selbstklebender Strasssteine. In der Anleitung steht: „Ideal zum Basteln. Haften auf nahezu allen Materialien.“ Mein Gesicht, denke ich mir, ist doch auch nur eine Art Material. Kaugummi, Handy-Ladekabel, Freundschaftsarmbändchen. Blasenpflaster muss ich noch besorgen. Meine Schuhe sind viel zu unbequem für ein Konzert, das weiß ich jetzt schon, aber sie passen halt am besten zum Outfit. Und sobald Taylor Swift im Ernst-Happel-Stadion erst einmal „Welcome to the Eras Tour!“ ins Mikrofon geschrien hat, werde ich sowieso nichts mehr spüren.

Am 8., 9. und 10. August wäre die amerikanische Popsängerin Taylor Swift, 35, zum ersten Mal in Österreich aufgetreten. Rund 170.000 Fans haben auf sie gewartet, viele von ihnen sind extra für diese Konzerte in die Bundeshauptstadt gereist. Am Tag vor Show eins hat ganz Wien noch vor Vorfreude vibriert. Die ersten Swifties sind mit ihren glitzernden Outfits in den Einkaufsstraßen aufgetaucht, in den Feuilletons des Landes wurde über die Relevanz der Musikerin gestritten, ich habe mir ein viel zu teures Haarspray mit Glitzerpartikeln gekauft und prominent auf meinen Schreibtisch gestellt. Die Zeichen standen gut. Mittlerweile habe ich ebenjenes Haarspray weggeworfen. Taylor Swift ist nicht aufgetreten, stattdessen hat man zwei mutmaßliche Sympathisanten der Terrormiliz „Islamischer Staat“ festgenommen, Beran A. und seinen mutmaßlichen Komplizen Luca K. profil berichtete ausführlich.

Swifties singen und tanzen am Freitag, den 9. August 2024 in Wien.

Beran A., geboren in Wien, wohnhaft in Ternitz, habe beabsichtigt, bei einem der Konzerte von Taylor Swift mit seinem Auto in die Menschenmenge vor dem Ernst-Happel-Stadion zu rasen und Fans mit Bomben und Stichwaffen zu attackieren. „Sein Plan war, möglichst viele Menschen vor dem Stadion zu töten“, sagte der Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Omar Haijawi-Pirchner. Aus einer Zeugenvernehmung, die profil vorliegt, geht hervor, dass sich Beran A. wenige Tage vor der Tat bei einem Freund erkundigt haben soll, wo man eine Zündschnur herbekommen kann. Auf die Frage, warum er eine Zündschnur brauche, sagte A.: „Du wirst davon hören!“ Taylor Swift äußerte sich erst zwei lange Wochen später zu den geplanten Terroranschlägen: „Der Grund für die Absagen hat mich mit einem neuen Gefühl der Angst und einer enormen Menge an Schuldgefühlen erfüllt, weil so viele Leute geplant hatten, zu diesen Shows zu kommen.“ Aus Sicherheitsgründen habe sie mit einem Statement gewartet, bis der europäische Teil ihrer Eras-Tour sicher beendet war.

Am 7. August, dem Tag der Absage, kontrolliere ich daher vergebens alle zehn Minuten ihren Instagram-Account. „Sie muss jetzt was sagen“, schreibe ich Lena. Es ist 22.50 Uhr und seit knapp einer Stunde ist die Welt gar nicht mehr in Ordnung. Über einen Flugzeugtracker verfolgen wir Taylor Swifts mutmaßlichen Privatjet, dessen Symbolbild sich immer weiter von Wien wegbewegt. Alles ist ungerecht, die Stimmung düster, und irgendwie wirkt gerade alles schwerst pubertär. Was tun, wenn man ein Jahr lang jeden Tiefschlag mit „egal, wenigstens sehe ich heuer Taylor Swift“ beantwortet hat – und dann fliegt sie einem buchstäblich vor der Nase davon?

Zu diesem Zeitpunkt lässt sich noch nicht erahnen, dass man für dieses Gefühl, auf das man sich monatelang gefreut hat, diese kollektive Freude an der Gegenwart, Taylor Swift nicht unbedingt braucht. Dass die Straßen Wiens in den nächsten Tagen von jungen Frauen in Cowboystiefeln übernommen werden, die einander trösten, gemeinsam singen und tanzen. Dass man Konzerte zwar absagen kann, aber im 6. Wiener Gemeindebezirk trotzdem ein Baum voller „Friendship Bracelets“ steht. Dass dieser größere Organismus, zu dem man bei einem Taylor-Swift-Konzert gehört, auch dann funktioniert, wenn es gar kein Konzert gibt.