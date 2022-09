„Das weite Land“ und „NV / Night Vater / Vienna“: Chaos im Herzen

Das Problem des Abends ist vielmehr, dass er im luftleeren Raum hängt. Die behauptete Referenz bleibt unsichtbar: Liliana Cavanis Film "Der Nachtportier" (1974) spielt mit der NS-Vergangenheit; McCarthys Hitlerbärtchen ist ein bisschen wenig Kontext. Wenn es um Gewalt in Hetero-Beziehungen geht, drängt sich der Vergleich mit dem Schweden Markus Öhrn auf; in dessen radikalen Arbeiten geht es tatsächlich darum, die komplexe Struktur von Eskalation zu zeigen. Und damit zu beweisen, dass Gewalt durchaus eine Logik hat, gegen die man angehen kann. Absurdes Detail: Volkstheater-Intendant Kay Voges setzt mit seiner Begeisterung für die ergrauten Avantgarde-Bad-Boys McCarthy und Jonathan Meese, der in dieser Saison auch wieder dabei sein wird, im Grunde nur fort, was der erfolglose Festwochen-Intendant Tomas Zierhofer-Kin begonnen hat. Warum hat Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler dann Zierhofer-Kin 2018 vorzeitig entlassen?