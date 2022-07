„Der beste Film der Welt“ im Kino: Schöngeisterstunde

Wenn eine neue Arbeit ins Kino geliefert wird, die den etwas kläglichen Titel "Der beste Film der Welt" trägt, muss man mit tiefer gelegter Unterhaltung rechnen. Die schöne Überraschung jenes Werks aber ist, dass sich hinter seinem – ohnehin nur für die deutschsprachige Verwertung gewählten – Namen eine originelle kleine Komödie verbirgt, die sich genüsslich, mit fein dosierter Albernheit ins Fegefeuer der Eitelkeiten begibt, in die Proben zu einer fiktiven Filmproduktion, die von der selbstsicheren Hipster-Regisseurin Lola Cuevas (dargestellt von Spaniens Kino-Allzweckwaffe Penélope Cruz) geleitet werden. Ein Film soll entstehen, in dem zwei sehr unterschiedliche Schauspielstars aneinandergeraten. Der Spanier Antonio Banderas und der Argentinier Oscar Martínez geben diese beiden nicht mehr ganz jungen Mimen mit sichtlicher Lust an der Kollision von Leichtfertigkeit und Feinsinn, denn der eine bespielt als TV-Star das populäre Fach, der andere gefällt sich als arroganter Repräsentant von Kunst und Schöngeistigkeit. Nur in Sachen Narzissmus sind die beiden einander eng verwandt.