Der Nino aus Wien: „Was soll ich den Menschen geben?“

profil: „Eis Zeit“ haben Sie live mit Ihrer Stammband im Studio eingespielt. Brauchen Sie diese Unmittelbarkeit?

Nino: Das ist unsere Reminiszenz an gestreamte Lockdown-Konzerte, die man ohne richtiges Publikum spielen musste. Im Studio haben wir alle Songs drei Mal durchgespielt, alles wurde live gesungen, und dann haben wir die besten Versionen einfach auf das Album gepackt. Fertig.

profil: Im Lied „Montag“ verarbeiten Sie den Terroranschlag in Wien, der im Herbst 2020 stattgefunden hat. Hilft Ihnen die Musik, solche Tragödien zu verarbeiten?

Nino: Das war eine schlimme Nacht – so eine warme Novembernacht. Ich wollte an diesem Abend ausgehen, genau in dieser Gegend, in der die Anschläge stattgefunden haben. Durch eine glückliche Fügung bin ich doch zu Hause geblieben. Ich habe das Lied geschrieben, nachdem ich an dem Gedenkort war, all die Kerzen gesehen hatte, die Einschusslöcher in der Mauer. So ein unmittelbares Lied, das man im Herzen hat und das raus muss, kann nie wirklich schlecht sein. Das hinterfrage ich nicht.