MeToo in der heimischen Filmbranche: „Diese Schweine stellen“

20 Jahre sei sie alt, erklärte die Berliner Schauspielerin Luna Jordan von der Bühne aus, als sie am Donnerstagabend bei der Filmpreis-Gala in Grafenegg als beste Nebendarstellerin (für ihre wütende Performance in dem Wiener Jugendgefängnisfilm „Fuchs im Bau“) ausgezeichnet wurde – und bereits viermal sei sie zum Opfer sexualisierter Gewalt an Filmsets und Theaterbühnen geworden. Der letzte Vorfall liege wenige Wochen zurück. „Das sollte nicht normal sein, ist es aber. Lasst uns gemeinsam das Schweigen brechen und diese Schweine stellen.“ Mit Standing Ovations bekundete das Publikum seine Solidarität.

Der Mut einer jungen Künstlerin, sich selbst als von sexuellen Übergriffen mehrfach Betroffene zu outen, ist umso bemerkenswerter, als die meisten Opfer, die sich in dieser Debatte neuerdings zu Wort gemeldet haben, den sicheren Raum der Anonymität vorziehen. Seit zwei Wochen sieht sich die Filmbranche von einem schnell hochkochenden Eklat aufgestört: Der Vorwurf des systematischen und normalisierten Machtmissbrauchs steht im Raum. Die Regisseurin Katharina Mückstein brachte den Stein am 18. Juni mit einem lakonischen Instagram-Posting ins Rollen: „Ein Täter“ werde „heute Abend auf der Bühne stehen und bejubelt werden“, schrieb sie und wies damit offenbar auf einen – aus rechtlichen Gründen – namenlos bleibenden Mitwirkenden an einer künstlerischen Produktion hin, der sexueller Übergriffe beschuldigt werde.

Weite Teile der Branche bezogen dieses von Mückstein bewusst vage gehaltene Posting dann aber auf jene Filmpremiere, die am Abend des 18. Juni im Wiener Gartenbaukino stattfand: Marie Kreutzer, Regisseurin von „Corsage“, stellt auf profil-Anfrage fest, dass es „schwer“ sei, auf solche Anschuldigungen adäquat zu reagieren, „da es sich am Ende des Tages ja um Gerüchte handelt. Ich würde niemals auf Basis von Gerüchten einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin der Bühne verweisen oder ausladen, das wäre letztklassig; wir leben in einem Rechtsstaat, und wenn es gegen jemanden weder konkrete Vorwürfe noch ein Verfahren gibt, würde ich mich, wenn ich darauf mit Konsequenzen reagierte, als Richterin aufspielen. Aber die bin ich nicht, ebenso wenig wie Katharina.“