Der Formforscher: Lois Renner (1961–2021)

von Angela Stief

Am Samstag vorvergangener Woche besuchte ich Lois Renner in seiner Heimatstadt Salzburg, um über eine mögliche Zusammenarbeit zu sprechen. Er zeigte mir sein aktuelles Projekt, das nun sein letztes bleiben wird: Ein gigantisches Modell türmte sich im bewaldeten Garten seines Salzburger Elternhauses auf; er hatte einen noch nicht fertiggestellten Faun inmitten einer Kulisse aus Felsen sowie künstlichen und natürlichen Gewächsen platziert. Technische Gerätschaften wie Lampen und Kameras, aber auch Handwerksutensilien waren um das Set herum verstreut. Klein neben der oben thronenden Figur, die er nach einem muskelbepackten Modell geschaffen hatte, stellte sich der Künstler selbst mit Malerkittel in einem 3D-Print dar.

Das Modell im Modell war eine Art Signatur, die er häufig in seine Werke integrierte. Renner sprach stolz von einer „Water Sculpture“. Er liebte die Natur und die Elemente, vor allem das Wasser, aber auch dramatische, fast künstlich wirkende Stimmungen des Himmels, die er vom Glashaus seiner Dachwohnung in Wien beobachtete, hatten es ihm angetan. Über die breitbeinig dasitzende Figur hatte Renner tags zuvor einen Kübel mit Wasser geschüttet, während seine Mutter auf einer Leiter stehend den Auslöser der Kamera betätigte. In hoher Auflösung hielt er die Szene, den kaum wahrnehmbaren Moment, in dem noch die kleinsten Spritzer und Tropfen plastisch wurden, akribisch fest. Es ging dem Perfektionisten, der sich selbst und der Kunst alles abverlangte, um eine übersteigerte, brüchig gewordene Realität. Eine doppelbödige Wirklichkeit, die zu einer täuschend ähnlichen Simulation ihrer selbst geworden war.