Der Lärm des Jetzt: Exklusiver erster Blick auf den Viennale-Trailer 2025

Ein Film von 90 Sekunden, er heißt „Awakening“. Er zeigt, dementsprechend, ein Erwachen, aber ein bitteres: Unter weißer Bettdecke vergraben, versucht eine junge Frau vergeblich zu schlafen. Denn durch die Fensterläden ihres Zimmers dringen das gleißende Licht des Tages sowie Stimmen, Sirenen, Hupen und Sprechchöre, die Rotoren eines Helikopters und das Dröhnen eines vorüberziehenden Jets – die Kakophonie des gegenwärtigen Lebens, die uns den Schlaf raubt. Die Frau steht auf, öffnet das Fenster und den Blick. In den letzten Sekunden verwandelt sich das schwarzweißgraue Bild in warme Farbe: in die Großaufnahme eines weit aufgerissenen Frauenauges, in dessen Pupille sich etwas Dunkles abzeichnet.