Donaufestival in Krems: Alles nur geklaut

Mit dem Begriff der "Gegenaneignung" soll am heurigen Donaufestival das kulturelle Besitzdenken sanft exorziert werden. Der deutsche Musiker Fehler Kuti etwa bezieht sich schon in seinem heiteren Künstlernamen auf die nigerianische Afrobeat-Legende Fela Kuti. In Performances, Installationen, Filmvorführungen und Diskussionsveranstaltungen wird das Motiv der kulturellen Inbesitznahme weiter detailliert. Der aus Tel Aviv stammende, in Berlin lebende Künstler Ariel Efraim Ashbel beispielsweise wird in einer theatralen Auftragsarbeit namens "Fire Walk With Me" in der Kremser Dominikanerkirche an den letzten beiden Festivaltagen mit einer Menge kreativer Friends auf David Lynchs gleichnamigen Film anspielen - in einer auf sechs Stunden angelegten Performance.