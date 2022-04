Das neue Rammstein-Album „Zeit“: Letzte Lieder

Die politischen Statements, die von Rammstein üblicherweise bei Konzerten bemüht werden, waren stets erstaunlich subtil („Willkommen“-Schilder und Regenbogenfahnen). In Zeiten des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine waren aber klare Worte nötig. In einer der raren Mitteilungen auf der bandeigenen Website Anfang März brachten die Bandmitglieder, die sich auch in Osteuropa großer Beliebtheit erfreuen, ihre Unterstützung für das ukrainische Volk zum Ausdruck. Nachsatz: „Jedes Mitglied der Band hat unterschiedliche Erfahrungen mit den beiden Ländern; alle Musiker haben Freunde, Kollegen, Partner und Fans in der Ukraine und in Russland.“ Das war dringend nötig. Denn: Vielen ist der Auftritt von Till Lindemann beim letztjährigen russischen Militärfestival Spasskaja Baschnja in Erinnerung. Der Sänger cancelte mittlerweile alle Auftritte seiner Solotournee in Russland – nicht aber die in der Ukraine. Dass die Weltpolitik an der Band nicht spurlos vorübergeht, machte auch Keyboarder und Autor Flake Lorenz vergangenes Jahr in einem Gespräch mit profil klar: „Früher haben wir gedacht: Politiker machen Politik, und Rockbands machen Rockmusik – und jeder weiß, welche Haltung wir vertreten. Das war aber nur selten der Fall. Heute wissen wir, dass man seine Standpunkte ruhig klar darlegen kann.“