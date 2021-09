Ein Gespräch über Panikattacken, Therapeuten und Voyeurismus

profil: Sie halten der Gesellschaft in Ihren Büchern gerne einen Spiegel vor. Was sehen Sie, wenn Sie in Ihrem Badezimmer in den Spiegel blicken?

Beigbeder: Einen Mann, der sich radikal von jenem Image unterscheidet, das ihm zugeschrieben wird. Viele wären enttäuscht, wären sie Zeuge meines Alltags. Aber genau deshalb schreibe ich: um in meinen Büchern ein anderer sein zu dürfen. Marcel Proust hat das so erklärt: Es seien in jedem Schriftsteller zwei Wesen vorhanden, wobei sich das eine sozial und

öffentlich gebe, das andere zum Schreiben den Rückzug brauche. Sie erleben gerade den öffentlichen Beigbeder.

profil: Sie sind ein Mann vieler Leidenschaften: Autor, Filmemacher, Zeitungsherausgeber, Vater. Welches ist Ihre liebste Rolle?

Beigbeder: Die schwierigste ist jene des Vaters, der Rest ist dagegen einfach. Ein Kind zu erziehen, erfordert Verantwortung, viel mehr als in der Kunst.

profil: „Ich heiße Octave Parango, und in 20 Jahren bin ich 74.“ So beginnt Ihr neuer Roman „Der Mann, der vor Lachen weinte“. In zwei Jahrzehnten werden auch Sie so alt sein. Eine Horrorvorstellung?

Beigbeder: Nein. Octave befindet sich bereits im Panikmodus. Ihm wird das unbarmherzige Verstreichen der Zeit bewusst. Er rennt in der Nacht kopflos durch Paris und versucht verzweifelt, die verflossenen Jahre zurückzuerlangen. Er überlegt, die Stadt und seinen Job als Radiokommentator hinter sich zu lassen, bei dem er Menschen ständig zum Lachen bringen muss.

profil: Das Alter bereitet Ihnen also keine Probleme?

Beigbeder: Keineswegs. Octave und ich teilen ein Problem: Wir sollten schon vor sehr langer Zeit gestorben sein. All die Dandys und dekadenten Poeten waren mit 50 längst unter der Erde: Oscar Wilde, Charles Baudelaire, Alfred de Musset, F. Scott Fitzgerald. Es ist mehr als lächerlich, ein verhältnismäßig alter Mann zu sein und den „bösen Buben“ zu markieren. Cool sein zu wollen, Drogen zu konsumieren, Frauen um drei Uhr in der Früh verführen zu wollen: Das ist ganz nett, wenn man 20 oder 30 ist. Mit 55 ist es nur noch erbärmlich.

profil: Geht Ihnen die „große Heiterkeit“, über die Sie in „Der Mann, der vor Lachen weinte“ schreiben, auch selbst auf die Nerven?